Культура и шоу-бизнес

"Мне лучше уйти": Алла Пугачёва нарушила молчание после резонансного интервью

Алла Пугачёва, интервью, фанаты, восторг, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:22
10 сентября 2025 года на YouTube было опубликовано интервью с Аллой Пугачёвой. За шесть дней беседа, длившаяся 3,5 часа, исполнительницы хита "Миллион алых роз" и журналистки Екатерины Гордеевой набрала почти 19 млн просмотров, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что Пугачёва, кроме высказываний и комментариев в социальных сетях, не давала полноценных интервью последние четыре года. По всей видимости, из-за такого длительного молчания и возник колоссальный интерес.

Уже 17 сентября Пугачёва, также хранившая молчание на странице в Instagram с мая месяца, разместила новый пост. В кадре "женщина, которая поет" смотрит на зрителя и улыбается.

"Минутный порыв говорить – пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти, улыбаясь", – написала супруга Максима Галкина в подписи к публикации.

Комментаторы молниеносно отреагировали на пост и поспешили поблагодарить за интервью, отметив, что уходить никуда не нужно.

  • Алла Борисовна, делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать.
  • Каждый вечер перед сном смотрю интервью, постепенно, небольшими отрывками. Сейчас дошел до половины. Хочу поблагодарить вас за то, что искренне и от души поделились всем, что накопилось в сердце. Люди чувствуют такие вещи, их невозможно обмануть! Вы молодец – у вас четкая и достойная позиция!
  • Бесконечная поддержка и уважение вам во всем, Алла Борисовна. Любим вас.
  • Алла Борисовна, от таких слов хочется очень сильно плакать и обнять вас! И так уже неделю слезами умываемся от интервью, пожалуйста, не говорите так! Вы очень нужна. Просто будьте и живите! Долгих лет вам жизни! Спасибо за то, что вы есть.
  • Уже сказала так, что добавить нечего!
  • Какое долгожданное событие! Прекрасный разговор.
  • Такой, как вы – не будет никогда. Благодарю Бога за вас.
  • Жила, как хотела, любила, кого хотела, пела, что хотела. Великая. Сильная.
  • Спасибо вам. Любви, здоровья, долгих лет и всех благ.
  • Какой уходить, Алла Борисовна?! Легенды не уходят – они живут в душах народа!
  • Вы только посмотрите, сколько людей вас любят, Алла Борисовна, и значит все не зря, и значит жизнь не напрасна. Шикарное интервью. Спасибо, что дарите свой талант и остаетесь собой.
  • Я обомлела от счастья, когда увидела, что вышло это долгожданное видео.

Ранее мы уже рассказывали, что 15 сентября 2025 года известный композитор Игорь Николаев через социальные сети вспомнил про дружбу с народным артистом России Михаилом Таничем. Однако трогательная ностальгия обернулась волной критики от армии поклонников Аллы Пугачёвой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
