Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса нашла свой способ общения с ним

Супруга тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что разработала новый способ общения с мужем, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Хеминг предпочитает просто сидеть с супругом, слушать, как он пытается говорить "на своем языке", слышать его и поддерживать.





"Я не могу спросить его, как он себя чувствует, что с ним не так, болит ли у него что-нибудь. Вместо этого я читаю язык его тела или смотрю ему в глаза, чтобы понять, что его беспокоит и что он переживает", – поделилась она.

Ранее Хеминг признавалась, что хотела развестись с ним до постановки диагноза.