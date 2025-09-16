#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса нашла свой способ общения с ним

супруга Брюса Уиллиса рассказала, как пытается наладить с ним контакт, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 18:51 Фото: Instagram/emmahemingwillis
Супруга тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что разработала новый способ общения с мужем, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, Хеминг предпочитает просто сидеть с супругом, слушать, как он пытается говорить "на своем языке", слышать его и поддерживать.


"Я не могу спросить его, как он себя чувствует, что с ним не так, болит ли у него что-нибудь. Вместо этого я читаю язык его тела или смотрю ему в глаза, чтобы понять, что его беспокоит и что он переживает", – поделилась она.

Ранее Хеминг признавалась, что хотела развестись с ним до постановки диагноза.

