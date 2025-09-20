#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса опубликовала трогательные фото с отцом

Семья, отцы и дети, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 07:59 Фото: Instagram/scoutlaruewillis
Страдающий деменцией американский актер Брюс Уиллис переехал в дом, где за ним присматривают профессиональные сиделки – так решила его супруга Эмма Хеминг, сообщает Zakon.kz.

Очевидно, из-за этого решения "крепкий орешек" видеться с остальными членами семьи не реже, чем раньше.

Недавно 34-летняя Скаут, дочь актера, поделилась в Instagram снимками с ним.

Фото: Instagram/scoutlaruewillis

На фотографии звезда боевиков позирует вместе с дочерьми Скаут и Таллулой, сидя на диване на свежем воздухе. На другом кадре Брюс обнимает наследницу.

"Запоздалые вести из чудесного лета", – подписала пост девушка.

Что касается переезда, то Хеминг получила немало критики от общественности. Она пояснила, что переезд пошел ему только на пользу: теперь у друзей и родственников появилась возможность чаще общаться с Брюсом без лишнего напряжения.

Ранее Алла Пугачёва нарушила молчание после резонансного интервью.

Аксинья Титова
