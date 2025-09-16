#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Невестка Розы Рымбаевой вызвала восхищение подписчиков новым образом

Акерке Буркитбай, супруга Али Окапова, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 04:40 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Супруга Али Окапова кобызистка Акерке Буркитбай поделилась в своем аккаунте в Instagram новыми снимками. На кадрах она предстала в наряде с национальным орнаментом, сообщает Zakon.kz.

Акерке Буркитбай показалась подписчикам в брючном костюме голубого цвета. Образ дополнила тюбетейка в тон и кобыз в руках у артистки.

Музыкант не уточнила, для какой цели выбрала образ, но ее подписчикам он пришелся по душе:

  • Молюсь, чтобы Аллах дал мне такую невесту.
  • Естественная красота. Будь счастлива!
  • Шикарная!

Ранее стало известно, что Динара Сатжан выпустила трек с Назимой.

Аксинья Титова
