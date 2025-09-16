Невестка Розы Рымбаевой вызвала восхищение подписчиков новым образом

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Супруга Али Окапова кобызистка Акерке Буркитбай поделилась в своем аккаунте в Instagram новыми снимками. На кадрах она предстала в наряде с национальным орнаментом, сообщает Zakon.kz.

Акерке Буркитбай показалась подписчикам в брючном костюме голубого цвета. Образ дополнила тюбетейка в тон и кобыз в руках у артистки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Акерке Буркитбай (@akerkeburkitbay) Музыкант не уточнила, для какой цели выбрала образ, но ее подписчикам он пришелся по душе: Молюсь, чтобы Аллах дал мне такую невесту.

Естественная красота. Будь счастлива!

Шикарная! Ранее стало известно, что Динара Сатжан выпустила трек с Назимой.

