Невестка Розы Рымбаевой вызвала восхищение подписчиков новым образом
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Супруга Али Окапова кобызистка Акерке Буркитбай поделилась в своем аккаунте в Instagram новыми снимками. На кадрах она предстала в наряде с национальным орнаментом, сообщает Zakon.kz.
Акерке Буркитбай показалась подписчикам в брючном костюме голубого цвета. Образ дополнила тюбетейка в тон и кобыз в руках у артистки.
Музыкант не уточнила, для какой цели выбрала образ, но ее подписчикам он пришелся по душе:
- Молюсь, чтобы Аллах дал мне такую невесту.
- Естественная красота. Будь счастлива!
- Шикарная!
