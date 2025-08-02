Внук Розы Рымбаевой неожиданно "научился" водить трактор

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай – жена Али Окапова и невестка Розы Рымбаевой – порадовала подписчиков новыми снимками из родного села Ганюшкино, в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Музыкант отправилась в аул вместе с сыном, чтобы провести лето в кругу семьи. На опубликованных снимках она показала свою семью: маму, брата и сына в деревенской атмосфере.

Фото: Instagram.com/akerkeburkitbay

Сын Акерке и певца Али Окапова активно познает деревенскую жизнь: мальчику даже удалось прокатиться на настоящем тракторе.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Ранее чудесная сноха у Розы Рымбаевой: Буркитбай показала уникальные места Атырауской области.