Брат жены Али Окапова стал новым "крашем" Казнета

Казахстанская кобызистка и супруга певца Али Окапова, Акерке Буркитбай, опубликовала новые снимки со своим братом в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Подписчики музыкантки отметили, что ее брат обладает привлекательной внешностью, а некоторые даже назвали его "крашем".

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Такой вывод можно сделать исходя из комментариев под постом знаменитости:

Красавчик мужчина, красив по-своему! У Акерке чудесная душа.

Краш наш.

Такой красавчик вырос.

Фолловеры сошлись на мнении, что привлекательность брата Акерке гармонично смотрится с харизмой самой кобызистки.

Ранее сообщалось, что казахстанский певец Али Окапов исполнил в студии программы "Таңшолпан" свой новый трек под названием "Елес", созданный совместно с группой Iligai, в которую входит его супруга – кобызистка Акерке Буркитбай.