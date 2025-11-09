Брат жены Али Окапова стал новым "крашем" Казнета
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанская кобызистка и супруга певца Али Окапова, Акерке Буркитбай, опубликовала новые снимки со своим братом в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
Подписчики музыкантки отметили, что ее брат обладает привлекательной внешностью, а некоторые даже назвали его "крашем".
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Такой вывод можно сделать исходя из комментариев под постом знаменитости:
- Красавчик мужчина, красив по-своему! У Акерке чудесная душа.
- Краш наш.
- Такой красавчик вырос.
Фолловеры сошлись на мнении, что привлекательность брата Акерке гармонично смотрится с харизмой самой кобызистки.
Ранее сообщалось, что казахстанский певец Али Окапов исполнил в студии программы "Таңшолпан" свой новый трек под названием "Елес", созданный совместно с группой Iligai, в которую входит его супруга – кобызистка Акерке Буркитбай.
