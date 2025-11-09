#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Культура и шоу-бизнес

Брат жены Али Окапова стал новым "крашем" Казнета

Музыкант, семья, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 04:59 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанская кобызистка и супруга певца Али Окапова, Акерке Буркитбай, опубликовала новые снимки со своим братом в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Подписчики музыкантки отметили, что ее брат обладает привлекательной внешностью, а некоторые даже назвали его "крашем".

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

Такой вывод можно сделать исходя из комментариев под постом знаменитости:

  • Красавчик мужчина, красив по-своему! У Акерке чудесная душа.
  • Краш наш.
  • Такой красавчик вырос.

Фолловеры сошлись на мнении, что привлекательность брата Акерке гармонично смотрится с харизмой самой кобызистки.

Ранее сообщалось, что казахстанский певец Али Окапов исполнил в студии программы "Таңшолпан" свой новый трек под названием "Елес", созданный совместно с группой Iligai, в которую входит его супруга – кобызистка Акерке Буркитбай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Жена Али Окапова станет звездой нового проекта
05:59, 27 июня 2025
Жена Али Окапова станет звездой нового проекта
Жена Али Окапова обратилась к подписчикам
10:49, 03 июля 2024
Жена Али Окапова обратилась к подписчикам
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
18:15, 29 ноября 2023
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: