Культура и шоу-бизнес

Олег Газманов лишился всех денег, которые копил на пенсию

певец Олег Газманов, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 17:05 Фото: Instagram/oleggazmanov
Российский певец Олег Газманов отдал подозреваемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые откладывал на пенсию в течение жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал юрист семьи Газманова Роман Кузьмин.

"В 2019 году Олег Михайлович выдал заем Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию", – сказал он.

По словам Кузьмина, Саркисян начал входить в круг семьи Газманова в 2016 года, стараясь зарекомендовать себя с положительной стороны.

"Фактически он воспользовался их к нему отношением и получил денежные средства. Впоследствии через год от него потребовали деньги вернуть, Саркисян заявил, что денег нет. Он непонятно куда их инвестировал. А мы не инвестировали, просто дали ему заем", – уточнил адвокат.

Позже, как рассказал адвокат, Саркисян ссылался на эпидемию коронавируса, затем на ситуацию с Украиной, что якобы не позволяет ему перевести деньги из США, где он живет.

"Саркисян хоть и гражданин России, но последние годы проживал в Соединенных Штатах Америки, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал", – также сообщил Кузьмин.

В дальнейшем Газмановы поняли, что их обманули, и приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет России.

В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении Олега Газманова и его жены Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России. Как рассказал другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов. Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как следует из судебных документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигуранта отправили под домашний арест. Но юрист Роман Кузьмин уточнил, что Саркисяна, после того как отпустили под домашний арест, заключили под стражу уже по второму уголовному делу о мошенничестве. Потерпевшими, по его словам, являются друзья Олега Газманова.

Между тем в Сети набирает популярность флешмоб #танцуйкакГазманов. Речь об энергичном танце, которым 73-летний артист поразил общественность.

