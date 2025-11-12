74-летний Олег Газманов просит "срочно" помочь ему

Фото: Instagram/oleggazmanov

Народный артист России Олег Газманов выступил с важным обращением к многочисленной аудитории. Исполнитель хита "Мои ясные дни" заявил о мошенниках, прикрывающихся его именем, сообщает Zakon.kz.

По словам 74-летнего певца, в Сети появились фейковые аккаунты, которые рассылают сообщения от его имени с просьбами "сбросить реквизиты", "помочь срочно", "передать документы" и подобными формулировками. "Эти аккаунты не имеют никакого отношения ко мне или моей команде. Я никогда не прошу деньги, реквизиты или конфиденциальную информацию через личные сообщения. Все официальные объявления – только в моих проверенных аккаунтах", – написал Газманов на своей странице в Instagram. Газманов также озвучил несколько указаний: Не отвечайте таким аккаунтам.

Не передавайте никакие данные.

Сразу блокируйте и подавайте жалобу. Комментаторы массово поблагодарили музыканта за эту информацию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Газманов (@oleggazmanov) Ранее народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала, как готовится покорить Москву.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: