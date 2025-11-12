#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
525.28
607.85
6.47
Культура и шоу-бизнес

74-летний Олег Газманов просит "срочно" помочь ему

Олег Газманов, российский музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:08 Фото: Instagram/oleggazmanov
Народный артист России Олег Газманов выступил с важным обращением к многочисленной аудитории. Исполнитель хита "Мои ясные дни" заявил о мошенниках, прикрывающихся его именем, сообщает Zakon.kz.

По словам 74-летнего певца, в Сети появились фейковые аккаунты, которые рассылают сообщения от его имени с просьбами "сбросить реквизиты", "помочь срочно", "передать документы" и подобными формулировками.

"Эти аккаунты не имеют никакого отношения ко мне или моей команде. Я никогда не прошу деньги, реквизиты или конфиденциальную информацию через личные сообщения. Все официальные объявления – только в моих проверенных аккаунтах", – написал Газманов на своей странице в Instagram.

Газманов также озвучил несколько указаний:

  • Не отвечайте таким аккаунтам.
  • Не передавайте никакие данные.
  • Сразу блокируйте и подавайте жалобу.

Комментаторы массово поблагодарили музыканта за эту информацию.

Ранее народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала, как готовится покорить Москву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Олег Газманов оказался в смертельной опасности во время фотосессии в Москве
01:52, 14 апреля 2025
Олег Газманов оказался в смертельной опасности во время фотосессии в Москве
Олег Газманов впервые рассказал, как его лишили всех сбережений
17:51, 18 сентября 2025
Олег Газманов впервые рассказал, как его лишили всех сбережений
Родион Газманов перенес операцию
12:20, 04 января 2025
Родион Газманов перенес операцию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: