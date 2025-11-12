74-летний Олег Газманов просит "срочно" помочь ему
Народный артист России Олег Газманов выступил с важным обращением к многочисленной аудитории. Исполнитель хита "Мои ясные дни" заявил о мошенниках, прикрывающихся его именем, сообщает Zakon.kz.
По словам 74-летнего певца, в Сети появились фейковые аккаунты, которые рассылают сообщения от его имени с просьбами "сбросить реквизиты", "помочь срочно", "передать документы" и подобными формулировками.
"Эти аккаунты не имеют никакого отношения ко мне или моей команде. Я никогда не прошу деньги, реквизиты или конфиденциальную информацию через личные сообщения. Все официальные объявления – только в моих проверенных аккаунтах", – написал Газманов на своей странице в Instagram.
Газманов также озвучил несколько указаний:
- Не отвечайте таким аккаунтам.
- Не передавайте никакие данные.
- Сразу блокируйте и подавайте жалобу.
Комментаторы массово поблагодарили музыканта за эту информацию.
