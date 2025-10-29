#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Я очень сильно люблю": Игорь Крутой обратился к поклонникам и получил реакцию от жены

композитор и пианист Игорь Крутой, его жена Ольга Крутая, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 12:41 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой накануне, 28 октября 2025 года, обратился к поклонникам с интересным предложением, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 71-летний народный артист РФ опубликовал видео, где исполняет свою новую песню.

"В такую пасмурную погоду, дорогие мои, еще раз предлагаю каждому из вас спрятаться от дождя и… желательно под мой "Зонтик", – предложил подписчикам Крутой.

На публикацию супруга отреагировала Ольга Крутая, которая оставила смайлики в виде аплодисментов и алого сердца.

Фото: Instagram/igorkrutoy65

Интересное предложение Игоря Яковлевича с восторгом приняли не только фолловеры, но и его ученики, которые поблагодарили маэстро:

  • "Браво".
  • "Как всегда очень красиво".
  • "Очень красивый мужчина".
  • "Привет из Узбекистана, уважаем вас".
  • "Самый лучший композитор и человек".
  • "У меня два любимых композитора – Паулс и Крутой!"
  • "Очень красивая песня, красивые слова и музыка, спасибо".
  • "Как можно дольше радуйте нас своим творчеством, будьте здоровы".
  • "Как великолепно, что сами отвечаете на сообщения. Всех чудес и благ вам!"
  • "Мой дорогой учитель... Ваши слова любви в этой песне тронули мое сердце".
  • "Скольким ты открыл, Игорь, дорогу в эстраду. Легенда русской эстрады, большой любимец зрителя".
  • "Ах, как мило. Спасибо большое за приглашение под ваш "Зонтик". Здравствуйте, дорогой и любимый Игорь Яковлевич".
  • "Я очень сильно люблю Игоря Яковлевича! Я ему обязан своим сегодняшним успехом! Спасибо вам, Игорь Яковлевич, за то, что поддерживаете молодых исполнителей!"
  • "Игорь Яковлевич, в прошлую осень была песня "Осень", спетая в дуэте с Ириной Аллегровой. И вот опять подарок от вас – "Зонтик". Благодарю вас, береги вас Всевышний. Обожаю вас и ваше творчество".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 12:41
Молодая героиня клипа 71-летнего Игоря Крутого обратилась к маэстро

Ранее мы писали, что Игорь Крутой написал песню для казахстанца. Кому именно и когда состоится премьера, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
