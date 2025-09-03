#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

71-летний Игорь Крутой обратился к поклонникам в особенный "праздник"

российский композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:59 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой сегодня порадовал своих поклонников исполнением легендарной песни "Третье сентября", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео и традиционное обращение 71-летнего маэстро появилось в его Instagram 3 сентября 2025 года.

"Мои дорогие подписчики, поздравляю всех вас с праздником Третьего сентября одноименной песней "Третье сентября" (музыка – Игоря Крутого, стихи – Игоря Николаева)", – написал Игорь Яковлевич в среду.

Фолловеры остались в восторге от исполнения Крутого легендарной композиции. Своими эмоциями и личными историями, связанными с этой песней, они поделились в комментариях. Также среди них мы заметили пользователей Казнета:

  • "Супер!"
  • "Легендарно".
  • "Потрясающее".
  • "Всегда будьте счастливы".
  • "С народным праздником – Днем 3 сентября!"
  • "А у моей сестренки сегодня день рождения, и я для нее тоже спела эту замечательную песню".
  • "Спасибо, уважаемый маэстро, за этот прекрасный осенний и уже национальный праздник – 3 сентября!"
  • "Да простит меня Михаил, я люблю очень в исполнении Игоря Яковлевича эту песню. Очень душевно. В мои пазы западает".
  • "У моих сыновей сегодня день рождения, родились с разницей в 5 лет именно сегодня. А все потому, что их мама очень любит эту песню и слушала ее, когда ждала детей".
  • "В Алматы 4 часа утра и слушаю вас внимательно, ведь только сегодня – "Третье сентября". Золотая осень на пороге, и она красива, как эта песня, как ваше сердце и душа, Игорь Яковлевич".
  • "Обожаю эту песню, этот праздник, горящий кострами рябин! Вы – невероятный маэстро, Игорь Яковлевич. Спасибо за радость жизни в одно время с вами. Спасибо за вашу музыку, которая приносит наслаждение и радость! С любовью".
  • "И снова третье сентября... А у нас все всерьез. Невозможно никак расстаться с вашими песнями! Очень люблю именно ваше исполнение, Игорь Яковлевич! С нашим общим праздником вас, дорогой маэстро! Теплой, счастливой и плодотворной осени вам! Спасибо за всю вашу музыку!"

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 11:59
71-летний Крутой и 73-летняя Аллегрова сорвали овации, исполнив хит "Незаконченный роман"

Ранее Игорь Крутой показал, как в центре Москвы исполнили легендарный хит Аллы Пугачёвой.

