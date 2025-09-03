71-летний Игорь Крутой обратился к поклонникам в особенный "праздник"

Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой сегодня порадовал своих поклонников исполнением легендарной песни "Третье сентября", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео и традиционное обращение 71-летнего маэстро появилось в его Instagram 3 сентября 2025 года.

"Мои дорогие подписчики, поздравляю всех вас с праздником Третьего сентября одноименной песней "Третье сентября" (музыка – Игоря Крутого, стихи – Игоря Николаева)", – написал Игорь Яковлевич в среду.

Фолловеры остались в восторге от исполнения Крутого легендарной композиции. Своими эмоциями и личными историями, связанными с этой песней, они поделились в комментариях. Также среди них мы заметили пользователей Казнета:

"Супер!"

"Легендарно".

"Потрясающее".

"Всегда будьте счастливы".

"С народным праздником – Днем 3 сентября!"

"А у моей сестренки сегодня день рождения, и я для нее тоже спела эту замечательную песню".

"Спасибо, уважаемый маэстро, за этот прекрасный осенний и уже национальный праздник – 3 сентября!"

"Да простит меня Михаил, я люблю очень в исполнении Игоря Яковлевича эту песню. Очень душевно. В мои пазы западает".

"У моих сыновей сегодня день рождения, родились с разницей в 5 лет именно сегодня. А все потому, что их мама очень любит эту песню и слушала ее, когда ждала детей".

"В Алматы 4 часа утра и слушаю вас внимательно, ведь только сегодня – "Третье сентября". Золотая осень на пороге, и она красива, как эта песня, как ваше сердце и душа, Игорь Яковлевич".

"Обожаю эту песню, этот праздник, горящий кострами рябин! Вы – невероятный маэстро, Игорь Яковлевич. Спасибо за радость жизни в одно время с вами. Спасибо за вашу музыку, которая приносит наслаждение и радость! С любовью".

"И снова третье сентября... А у нас все всерьез. Невозможно никак расстаться с вашими песнями! Очень люблю именно ваше исполнение, Игорь Яковлевич! С нашим общим праздником вас, дорогой маэстро! Теплой, счастливой и плодотворной осени вам! Спасибо за всю вашу музыку!"

