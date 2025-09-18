Динара Сатжан презентовала новый арт-объект в Астане

Казахстанская журналистка Динара Сатжан встретилась с известными скульпторами современности ­– Тамерланом Тлесом и Юнусом Сафардиаром. Они стали авторами нового шедевра мирового искусства – проекта "Древо жизни", сообщает Zakon.kz.

По этому поводу телеведущая оставила в соцсетях пост:

"Нереальная красота в столичном парке Мира и согласия. #ДревоЖизни – уникальная инсталляция под открытым небом, где искусство встречается с природой", – подписала Динара Сатжан публикацию.

Арт-объект возведен в Парке мира и согласия в Астане. Открытие проекта приурочено к началу работы VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане с 17 по 18 сентября 2025 года.

Безусловно, этот проект станет новой достопримечательностью Астаны и местом для посещения всеми гостями и жителями.

