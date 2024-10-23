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Ловко играют на эмоциях: Динара Сатжан поделилась личной драмой

Динара Сатжан стала жертвой мошенников , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 21:56 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, ведущая, интервьюер и блогер Динара Сатжан рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 23 октября написала на своей странице в Facebook. 

"Год мошенников. Я была уверена, что разбираюсь в людях. Что мне достаточно 10-ти минут, чтобы понять кто передо мной. Нельзя быть таким самоуверенным. И даже если ты суперосторожный человек, все равно станешь жертвой мошенника. И я не одна такая. Столько историй я услышала за последнее время от своих друзей, как их обманули, "кинули" их же знакомые. Кинопродюсеры, стилисты, байеры, фотографы. Никто не застрахован от мошенников!" – поделилась Сатжан. 

Она отметила, что мошенники ловко играют на эмоциях, обещают нереально красивые результаты и профессионально пускают пыль в глаза.

"Крутятся в хороших кругах, создавая себе портфолио. Как правило, их инстаграм — это коллекция фото с известными и влиятельными людьми. По большому счету они только этим и занимаются. Параллельно фотографируются, тратят чужие деньги и ищут новых жертв. Действуют в шуме. Всегда торопят с оплатой. Говорят, со мной работают очень серьезные люди. Давайте быстрее, а то сейчас все потеряем…Но! Правосудие настигнет всех жуликов. Вопрос времен", – заключила телеведущая. 

Ранее сообщалось, что Динара Сатжан рассказала, что ее сын Даниал вернулся домой после службы в армии. 

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