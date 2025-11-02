#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан дала оценку концерту Кайрата Нуртаса

Казахстанская журналист, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 07:20 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская журналистка Динара Сатжан поделилась в соцсетях впечатлениями о концерте певца Кайрата Нуртаса. Он прошел на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Блогер вспомнила, как в 2015 году певец собрал 30-тысячный стадион, показав многочисленность своей аудитории и статус народного любимца.

По словам Сатжан, песни Кайрата на протяжении многих лет остаются близки миллионам людей.

"Сегодня, спустя годы, Кайрат снова собрал огромный стадион, который наизусть знает все его хиты. Кайрат Нуртас – не просто артист. Он голос времени", – написала журналистка, опубликовав видеоролик с концерта.

Стадион был заполнен до отказа. Также Сатжан опубликовала Instagram-stories с мамой Кайрата Гульзирой Айдарбековой.

На концерт певца пришла и его супруга, актриса Жулдыз Абдукаримова, с детьми.

Ранее Баян Алагузова показала, где прошло детство ее мужа.

Аксинья Титова
