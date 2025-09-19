Жена Владимира Преснякова призналась, что перестала испытывать стресс от материнства

43-летняя российская певица Наталья Подольская высказалась о материнстве. Супруга Владимира Преснякова воспитывает двух сыновей: 10-летнего Артемия и 5-летнего Ивана, сообщает Zakon.kz.

Актриса опубликовала серию снимков с детьми и поделилась откровением:

"Этим летом я вдруг осознала, что адаптировалась в роли мамы и не испытываю стресса на эту тему. Внутренне я перестала быть аниматором 24/7. И когда мои дети говорят: "Мам, мне скучно! Я делаю сопереживающее лицо и отвечаю: "Любимый, ну поскучай немного". И они находят, чем заняться.

По ее словам, иногда достаточно просто быть рядом.

Комментаторам пришлась по душе такая идея.

"Беру на заметку такой ответ по поводу "скучно". Гениально", – отметили они.

