Наталья Подольская после роскошной свадьбы улетела на отдых без Владимира Преснякова

Известная российская поп-певица и участница "Фабрики звезд-5" Наталья Подольская поделилась красочными фотографиями с отдыха в Турции, куда улетела без супруга – эстрадного певца Владимира Преснякова, сообщает Zakon.kz.

Снимки 43-летняя артистка опубликовала в своем Instagram.

"Все-таки есть в этом что-то французско-итальянское", – подписала Наталья публикацию, сделанную 25 июня 2025 года.

По всей видимости, Подольская отправилась на отдых без супруга, так как была приглашена на девичник ко дню рождения подруги Регины Тодоренко.

"Я так рада была разделить твой праздник, Регина", – написала Наталья.

В свою очередь Тодоренко рассказала, что впервые в жизни "осуществила такую свою масштабную мечту".

"Впервые в жизни устроила самый крутой девичник ко дню рождения! Впервые собрала своих подруг (хоть и не всем удалось приехать), хоть это было дико трудно организовать, впервые увезла из сюрпризом за тридевять земель! Спасибо, любимые, что разделяете со мной эти эмоции, эту жизнь!" – поделилась беременная телеведущая.

Из Stories Натальи стало известно, что с собой в Турцию она забрала младшего сына Ивана.

Фото: Instagram/nataliapodolskaya

"Самая нежная нежность", – подписала фотоколлаж с наследником Подольская.

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