Алена Апина рассказала о неудачных попытках забеременеть и суррогатном материнстве
Фото: Instagram/neapina
61-летняя звезда группы "Комбинация" рассказала о девяти попытках забеременеть с помощью ЭКО и суррогатном материнстве, сообщает Zakon.kz.
11 октября в интервью Юлии Меньшовой призналась, что предпочитает "никогда ничего не скрывать", потому что все равно ведь узнают. Даже, если речь о неудачных попытках забеременеть и обращении к суррогатному материнству.
По ее словам, дочь Ксения не только не получила психологических травм, но со временем почувствовала особую уверенность в себе.
"Сейчас она говорит знакомым, что они могут быть какими-то бракованными, а она – идеальная. Потому что нашли идеальную яйцеклетку и идеальный сперматозоид. Если в ребенка вложить, что это грех, внушать ему страх, стыд, то это может стать проблемой. Если бы было вранье, она могла бы сломаться, когда узнала бы правду", – поделилась Апина YouTube-каналу "Сама Меньшова".
Фото: Instagram/neapina
Также Алёна рассказала о своих теплых и доверительных отношениях с 23-летней дочкой. И поблагодарила Ксению за принятие сложившейся ситуации.
Многодетная мама Виктория Бекхэм стала звездой сериала на Netflix.
