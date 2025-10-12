#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о неудачных попытках забеременеть и суррогатном материнстве

Алёна Апина рассказала о суррогатном материнстве, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 08:30 Фото: Instagram/neapina
61-летняя звезда группы "Комбинация" рассказала о девяти попытках забеременеть с помощью ЭКО и суррогатном материнстве, сообщает Zakon.kz.

11 октября в интервью Юлии Меньшовой призналась, что предпочитает "никогда ничего не скрывать", потому что все равно ведь узнают. Даже, если речь о неудачных попытках забеременеть и обращении к суррогатному материнству.

По ее словам, дочь Ксения не только не получила психологических травм, но со временем почувствовала особую уверенность в себе.

"Сейчас она говорит знакомым, что они могут быть какими-то бракованными, а она – идеальная. Потому что нашли идеальную яйцеклетку и идеальный сперматозоид. Если в ребенка вложить, что это грех, внушать ему страх, стыд, то это может стать проблемой. Если бы было вранье, она могла бы сломаться, когда узнала бы правду", – поделилась Апина YouTube-каналу "Сама Меньшова".

Фото: Instagram/neapina

Также Алёна рассказала о своих теплых и доверительных отношениях с 23-летней дочкой. И поблагодарила Ксению за принятие сложившейся ситуации.

Многодетная мама Виктория Бекхэм стала звездой сериала на Netflix.

Фото Алия Абди
Алия Абди
