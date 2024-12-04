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Зажигательный танец 56-летнего Владимира Преснякова с женой восхитил подписчиков

Зажигательный танец 56-летнего Владимира Преснякова с женой восхитил подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 16:39 Фото: Instagram/sofyasvetlaya
Известная белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская 4 декабря 2024 года порадовала подписчиков в Instagram зажигательным танцем, который исполнила с мужем – эстрадным певцом Владимиром Пресняковым-младшим, сообщает Zakon.kz.

Под видео, опубликованным на личной странице, 42-летняя артистка написала:

"А детям мы сказали, что уходим на работу".

Своим танцем супруги зарядили позитивом подписчиков, которые пожелали Наталье и Владимиру счастья. Некоторые из фолловеров отметили, что 56-летний Пресняков-младший становится похож на британского певца и пианиста Элтона Джона:

  • "Балдею от этой пары".
  • "Он становится похож на Элтона Джона".
  • "Обожаю вас! Будьте всегда такими счастливыми!"
  • "Как так можно любить свою жену?! А можно, когда она – королева".
  • "Клевые! Про мужчин, наверное, так не говорят, но Владимир рядом с Натальей цветет и пахнет".
  • "В первый раз видела, как Владимир зажигает. Вы – крутая пара, никогда не прочитаете, конечно, но добавлю: дай Бог вам рыженькую дочку".

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19 ноября 2024 года советская и российская певица, вокалистка ВИА "Самоцветы" Елена Преснякова отметила 78-летие. В связи с этим к ней обратились невестка Наталья Подольская и сын Владимир Пресняков-младший.

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