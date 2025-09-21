#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

5 лет вместе: жена Али Окапова опубликовала архивные фотографии из загса

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 09:50 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Акерке Буркитбай в годовщину помолвки с Али Опаковым поделилась с подписчиками фотографиями пятилетней давности, сделанные в загсе, сообщает Zakon.kz.

Буркитбай опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.

"Кажется, будто начинали совместный путь только недавно, а сегодня мы уже пишем свою историю. Впереди у нас немало мечт и событий. Сегодня — для нас особенный день. Ровно в этот день пять лет назад мы создали семью. 21.09.2020", — подписала автор свой пост.

Подписчики в комментариях поздравили молодую семью с пятилетним рубежом и пожелали много добрых слов.

Айсулу Омарова
Последние
Популярные
