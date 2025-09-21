Дима Билан заинтриговал поклонников романтичным фото с девушкой

Российский певец Дима Билан вызвал бурное обсуждение в сети, опубликовав 21 сентября в Instagram черно-белый снимок, на котором он обнимает девушку, сообщает Zakon.kz.

Кадр артист сопроводил загадочной подписью: "Случайность или продолжение истории? Пусть останется тайной. Пока".

Фанаты сразу начали строить догадки о том, кто изображен на фото и что именно имел в виду артист. В комментариях поклонники признавались, что "разбиты ревностью", радовались за певца и предполагали, что снимок может оказаться частью нового клипа.

