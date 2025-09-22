"Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой

Новый пост казахстанского блогера Айжан Байзаковой разделил ее аудиторию на два лагеря. Пока предпринимательница поздравляла мужа с годовщиной, подписчики гадали о ее возможной третьей беременности, сообщает Zakon.kz.

Так, 21 сентября 2025 года на странице в Instagram Байзакова поздравила мужа с небольшой, но значимой годовщиной.

"4 года как мы вместе. Мой самый близкий друг и человек, я рада, что мы встретились и я обрела счастье и спокойствие своей души. Я больше не хочу метаться, не хочу бежать, доказывать". Айжан Байзакова

Большое внимание привлек не романтичный посыл публикации, а тот момент, что в кадре Байзакова находится с весьма округлившимся животиком.

Если одни пользователи Казнета уверенно поздравляют семью, другие убеждены в обратном. Кто-то даже предположил, что инста-дива выбрала такое фото для повышения рейтинга и привлечения внимания.

Впрочем, в этих догадках есть логика, так как аналогичный снимок был размещен еще 15 сентября 2023 года.

Пока Байзакова не комментирует предположения подписчиков.

Она снова беременна или это старое фото?

Даже если и беременна. Это же чудо. Пусть рожает.

Как же круто, когда находишь, с кем тебе спокойно на душе.

Мне кажется, что это старое фото.

Ваш муж очень смелый. Не боялся ведь взять ответственность за вас, за сына. За ваше прошлое. Не побоялся нашего этого менталитета, осуждений. Видно, что он прокаченный, уверенный в себе мужчина. Счастья вам вместе в обеих мирах.

Ребята, она же написала рождение их семьи. Причем тут еще беременность.

Так это и было специально выложено фото, чтобы ввести людей в заблуждение и побольше комментариев.

Она беременна. Либо вы не следите за ее сторис. Официально еще не объявила.

Надеюсь, будет девочка.

Это старое фото. На ленте у нее уже есть эта фотка, – пишут внимательные комментаторы.

Материал по теме Айжан Байзакова оказалась снова в центре внимания

Айжан Байзакова с мужем провели обряд неке қию в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.

В декабре 2023 года Байзакова рассказывала, что хотела бы родить еще девочку. На данный момент семья воспитывает двух мальчиков.