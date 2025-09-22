#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Культура и шоу-бизнес

"Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой

Айжан Байзакова, слухи, догадки, третья беременность, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 10:08 Фото: Instagram/bayzakova
Новый пост казахстанского блогера Айжан Байзаковой разделил ее аудиторию на два лагеря. Пока предпринимательница поздравляла мужа с годовщиной, подписчики гадали о ее возможной третьей беременности, сообщает Zakon.kz.

Так, 21 сентября 2025 года на странице в Instagram Байзакова поздравила мужа с небольшой, но значимой годовщиной.

"4 года как мы вместе. Мой самый близкий друг и человек, я рада, что мы встретились и я обрела счастье и спокойствие своей души. Я больше не хочу метаться, не хочу бежать, доказывать".Айжан Байзакова

Большое внимание привлек не романтичный посыл публикации, а тот момент, что в кадре Байзакова находится с весьма округлившимся животиком.

Если одни пользователи Казнета уверенно поздравляют семью, другие убеждены в обратном. Кто-то даже предположил, что инста-дива выбрала такое фото для повышения рейтинга и привлечения внимания.

Впрочем, в этих догадках есть логика, так как аналогичный снимок был размещен еще 15 сентября 2023 года.

Пока Байзакова не комментирует предположения подписчиков.

  • Она снова беременна или это старое фото?
  • Даже если и беременна. Это же чудо. Пусть рожает.
  • Как же круто, когда находишь, с кем тебе спокойно на душе.
  • Мне кажется, что это старое фото.
  • Ваш муж очень смелый. Не боялся ведь взять ответственность за вас, за сына. За ваше прошлое. Не побоялся нашего этого менталитета, осуждений. Видно, что он прокаченный, уверенный в себе мужчина. Счастья вам вместе в обеих мирах.
  • Ребята, она же написала рождение их семьи. Причем тут еще беременность.
  • Так это и было специально выложено фото, чтобы ввести людей в заблуждение и побольше комментариев.
  • Она беременна. Либо вы не следите за ее сторис. Официально еще не объявила.
  • Надеюсь, будет девочка.
  • Это старое фото. На ленте у нее уже есть эта фотка, – пишут внимательные комментаторы.

Айжан Байзакова оказалась снова в центре внимания

Айжан Байзакова с мужем провели обряд неке қию в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.

В декабре 2023 года Байзакова рассказывала, что хотела бы родить еще девочку. На данный момент семья воспитывает двух мальчиков.

