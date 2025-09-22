"Пусть рожает": подписчики обсуждают новое фото Айжан Байзаковой
Так, 21 сентября 2025 года на странице в Instagram Байзакова поздравила мужа с небольшой, но значимой годовщиной.
"4 года как мы вместе. Мой самый близкий друг и человек, я рада, что мы встретились и я обрела счастье и спокойствие своей души. Я больше не хочу метаться, не хочу бежать, доказывать".Айжан Байзакова
Большое внимание привлек не романтичный посыл публикации, а тот момент, что в кадре Байзакова находится с весьма округлившимся животиком.
Если одни пользователи Казнета уверенно поздравляют семью, другие убеждены в обратном. Кто-то даже предположил, что инста-дива выбрала такое фото для повышения рейтинга и привлечения внимания.
Впрочем, в этих догадках есть логика, так как аналогичный снимок был размещен еще 15 сентября 2023 года.
Пока Байзакова не комментирует предположения подписчиков.
- Она снова беременна или это старое фото?
- Даже если и беременна. Это же чудо. Пусть рожает.
- Как же круто, когда находишь, с кем тебе спокойно на душе.
- Мне кажется, что это старое фото.
- Ваш муж очень смелый. Не боялся ведь взять ответственность за вас, за сына. За ваше прошлое. Не побоялся нашего этого менталитета, осуждений. Видно, что он прокаченный, уверенный в себе мужчина. Счастья вам вместе в обеих мирах.
- Ребята, она же написала рождение их семьи. Причем тут еще беременность.
- Так это и было специально выложено фото, чтобы ввести людей в заблуждение и побольше комментариев.
- Она беременна. Либо вы не следите за ее сторис. Официально еще не объявила.
- Надеюсь, будет девочка.
- Это старое фото. На ленте у нее уже есть эта фотка, – пишут внимательные комментаторы.
Айжан Байзакова с мужем провели обряд неке қию в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.
В декабре 2023 года Байзакова рассказывала, что хотела бы родить еще девочку. На данный момент семья воспитывает двух мальчиков.