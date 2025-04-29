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Культура и шоу-бизнес

Айжан Байзакова оказалась снова в центре внимания

Провокационное фото, Айжан Байзакова, Казнет, фанаты, семья, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:16 Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова уже давно не шокирует общественность эксцентричными выходками. Insta-дива теперь примерная супруга и мама, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях предпринимательницы можно встретить рецепты, советы по домохозяйству. Но 29 апреля 2025 года она опубликовала совместную фотографию с мужем. На ней можно заметить полуобнаженных супругов. К снимку идет следующая подпись: "Мы тут в плавках, если что".

Самое интересное, что ценители морали не стали писать нравоучения. Комментаторы оказались благосклонны и рады за пару.

  • Она лучшая. И встретила достойного ее.
  • Зато счастливые.
  • Самое главное – будь счастлива.
  • Без разницы в чем, главное, бақыттысыңдар.
  • Хочется порадоваться за счастливую и любящую пару, пожелать им счастья и долгой жизни. Гармонично смотритесь, такое впечатление, что созданы друг для друга.
  • Классные.
  • Самая красивая пара Казахстана, – отмечают пользователи, сопровождая ответы многочисленными смайликами.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:16
Айжан Байзакова посвятила трогательный видеоролик младшему сыну

Айжан Байзакова с мужем провели обряд неке қию в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.

Ранее стало известно, что младшему сыну популярного актера сериала "Мажор" Павла Прилучного исполнилось два года. В связи с этим родители малыша решили наконец-то показать общественности его лицо.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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