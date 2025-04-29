Айжан Байзакова оказалась снова в центре внимания

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова уже давно не шокирует общественность эксцентричными выходками. Insta-дива теперь примерная супруга и мама, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях предпринимательницы можно встретить рецепты, советы по домохозяйству. Но 29 апреля 2025 года она опубликовала совместную фотографию с мужем. На ней можно заметить полуобнаженных супругов. К снимку идет следующая подпись: "Мы тут в плавках, если что".

Самое интересное, что ценители морали не стали писать нравоучения. Комментаторы оказались благосклонны и рады за пару.

Она лучшая. И встретила достойного ее.

Зато счастливые.

Самое главное – будь счастлива.

Без разницы в чем, главное, бақыттысыңдар.

Хочется порадоваться за счастливую и любящую пару, пожелать им счастья и долгой жизни. Гармонично смотритесь, такое впечатление, что созданы друг для друга.

Классные.

Самая красивая пара Казахстана, – отмечают пользователи, сопровождая ответы многочисленными смайликами.

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