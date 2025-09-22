"Думала, что знаю": известный фудблогер из России открыла для себя настоящий бешбармак в Астане

Российский фудблогер Раиса Алибекова поделилась яркими впечатлениями о визите в столицу Казахстана. Так, наибольшее впечатление на нее произвело национальное блюдо – бешбармак, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, казахское гостеприимство невозможно забыть. Помимо рассказов, танцев, эмоции у блогера вызвала, конечно же, еда.

"И конечно, бешбармак. Я думала, что знаю этот вкус, но нет. Сегодняшний вариант был идеальным – насыщенный, домашний, настоящий. Мне даже раскрыли секреты приготовления, которые я обязательно попробую воплотить в России", – делится Алибекова впечатлениями.

Что касается кумыса, то он, по ее описанию, имеет необычный и специфический вкус.

"Казахстан продолжает открываться нам с самых неожиданных сторон", – заявила фудблогер.

Стоит уточнить, что на страницу в Instagram Алибековой подписаны почти 3 млн человек. Среди них довольно много подписчиков из Казахстана.

Добро пожаловать в Казахстан. Мы очень любим гостей! Приезжайте также в Алматы и обязательно сходите в горы.

Как я рада, что вы в нашей стране. Так люблю вас. Подписана с 2015 года.

Мы рады, что вам нравится наша культура и национальные блюда.

Очень надеемся, что наше гостеприимство оставит в вашем сердце только приятные и теплые воспоминания.

Очень рада, что вам нравится Казахстан! Я тоже на вас давно подписана, точно уже не помню, но точно знаю, что вы самый первый мой фудблогер. Прекрасного вам отдыха в моей родной Астане.

Я тоже удивилась и обрадовалась, что вы к нам приехали! – пишут казахстанцы.

