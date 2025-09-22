#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

"Думала, что знаю": известный фудблогер из России открыла для себя настоящий бешбармак в Астане

Казахские национальные угощения, баурсаки, лепешки, наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 14:19 Фото: Zakon.kz
Российский фудблогер Раиса Алибекова поделилась яркими впечатлениями о визите в столицу Казахстана. Так, наибольшее впечатление на нее произвело национальное блюдо – бешбармак, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, казахское гостеприимство невозможно забыть. Помимо рассказов, танцев, эмоции у блогера вызвала, конечно же, еда.

"И конечно, бешбармак. Я думала, что знаю этот вкус, но нет. Сегодняшний вариант был идеальным – насыщенный, домашний, настоящий. Мне даже раскрыли секреты приготовления, которые я обязательно попробую воплотить в России", – делится Алибекова впечатлениями.

Что касается кумыса, то он, по ее описанию, имеет необычный и специфический вкус.

"Казахстан продолжает открываться нам с самых неожиданных сторон", – заявила фудблогер.

Стоит уточнить, что на страницу в Instagram Алибековой подписаны почти 3 млн человек. Среди них довольно много подписчиков из Казахстана.

  • Добро пожаловать в Казахстан. Мы очень любим гостей! Приезжайте также в Алматы и обязательно сходите в горы.
  • Как я рада, что вы в нашей стране. Так люблю вас. Подписана с 2015 года.
  • Мы рады, что вам нравится наша культура и национальные блюда.
  • Очень надеемся, что наше гостеприимство оставит в вашем сердце только приятные и теплые воспоминания.
  • Очень рада, что вам нравится Казахстан! Я тоже на вас давно подписана, точно уже не помню, но точно знаю, что вы самый первый мой фудблогер. Прекрасного вам отдыха в моей родной Астане.
  • Я тоже удивилась и обрадовалась, что вы к нам приехали! – пишут казахстанцы.

Ранее блогер из Астаны Алексей Лодочников показал, как готовится к выступлению группы Backstreet Boys. Комментаторы шутя отговаривали его, намекая на слишком динамичные движения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью
13:43, Сегодня
"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью
Хорошую новость сообщили автолюбителям Казахстана
11:21, Сегодня
Хорошую новость сообщили автолюбителям Казахстана
На грани света и тьмы: космонавт показал Землю в день осеннего равноденствия
11:20, Сегодня
На грани света и тьмы: космонавт показал Землю в день осеннего равноденствия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: