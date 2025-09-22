#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Маргарита Симоньян откровенно рассказала о своем здоровье подписчикам

Российская журналистка, телеведущая, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 04:46 Фото: Telegram/Маргарита Симоньян
Прошло две недели, как российская журналистка Маргарита Симоньян пережила операцию по удалению груди. Сейчас она восстанавливается, но продолжает бороться с онкологией, сообщает Zakon.kz.

В перерывах между процедурами Маргарита Симоньян отвечает на вопросы поклонников в социальных сетях. Недавно подписчики спросили, как у нее дела.

"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", – откровенно ответила Маргарита.

Судя по сообщению, дела телеведущей далеки от идеала. Недавно Маргарита в эфире Владимира Соловьева призналась, что у нее выявили страшную болезнь и ей необходима срочная операция.

11 сентября журналистка вышла на связь и рассказала, что операция прошла успешно.

"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", – сообщила она в личном Telegram-канале.

Ранее дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса опубликовала трогательные фото с отцом.

Аксинья Титова
