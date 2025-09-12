Маргарита Симоньян обратилась к своим подписчикам
Она поблагодарила их за добрые пожелания скорейшего выздоровления. Также Симоньян рассказала, что ей предстоит дальнейшее лечение после операции, которую она перенесла 8 сентября.
"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения", – написала Симоньян.
И, если в Telegram-канале она сделала обращение на русском языке, то в социальной сети Х – на английском.
I bow my head to all of you who prayed for me and sent your good wishes – thank you! I am still in pain, but I am home. I have a long road ahead of me. Or maybe a short one. Whatever God's plan is for me. I rest my hopes in Him, and again – my eternal gratitude. https://t.co/Ipgrjm585H— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) September 11, 2025
