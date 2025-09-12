#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.89
629.53
6.34
Мир

Маргарита Симоньян обратилась к своим подписчикам

Маргарита Симоньян выписалась из больницы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 07:10 Фото: Х/M_Simonyan
11 сентября главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась в своих соцсетях к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Она поблагодарила их за добрые пожелания скорейшего выздоровления. Также Симоньян рассказала, что ей предстоит дальнейшее лечение после операции, которую она перенесла 8 сентября.

"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения", – написала Симоньян.

И, если в Telegram-канале она сделала обращение на русском языке, то в социальной сети Х – на английском.

Филантроп и бывшая супруга Билла Гейтса, Мелинда Френч Гейтс, объявила, что вложит 100 млн долларов в фонд, направленный на сокращение масштабного гендерного разрыва в медицинских исследованиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Бывшая жена Билла Гейтса направит 100 млн долларов на здоровье женщин
Мир
05:44, Сегодня
Бывшая жена Билла Гейтса направит 100 млн долларов на здоровье женщин
Пилоты рассказали о засыпании во время полетов
Мир
04:40, 12 сентября 2025
Пилоты рассказали о засыпании во время полетов
Трамп сделал подарок Лукашенко и похвалил Арину Соболенко
Мир
04:14, 12 сентября 2025
Трамп сделал подарок Лукашенко и похвалил Арину Соболенко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: