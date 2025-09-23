22 года разницы – не помеха: третья жена 65-летнего Игоря Николаева трогательно призналась в любви

Актриса Юлия Проскурякова стала третьей женой известного пианиста Игоря Николаева в 2010 году. Уже сегодня, 23 сентября 2025 года, певица обратилась к супругу с душевным поздравлением, сообщает Zakon.kz.

22-летняя разница в возрасте знаменитостей, как оказалось, не помеха для длительных отношений и крепкой семьи.

"23 сентября 2010 года мы с тобой стали мужем и женой! 15 лет прошло! Я счастлива быть рядом с тобой, мой любимый мужчина! Спасибо!" – написала Проскурякова под двумя совместными фото.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, назвав эту пару самой интеллигентной. Примечательно, что впервые никто не сравнивал Проскурякову с Наташей Королевой.

