#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Культура и шоу-бизнес

22 года разницы – не помеха: третья жена 65-летнего Игоря Николаева трогательно призналась в любви

15 лет, поздравление, Николаев, Проскурякова, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:48 Фото: Instagram/uliaveronika
Актриса Юлия Проскурякова стала третьей женой известного пианиста Игоря Николаева в 2010 году. Уже сегодня, 23 сентября 2025 года, певица обратилась к супругу с душевным поздравлением, сообщает Zakon.kz.

22-летняя разница в возрасте знаменитостей, как оказалось, не помеха для длительных отношений и крепкой семьи.

"23 сентября 2010 года мы с тобой стали мужем и женой! 15 лет прошло! Я счастлива быть рядом с тобой, мой любимый мужчина! Спасибо!" – написала Проскурякова под двумя совместными фото.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, назвав эту пару самой интеллигентной. Примечательно, что впервые никто не сравнивал Проскурякову с Наташей Королевой.

Ранее мы рассказывали, что солисты американской музыкальной группы Backstreet Boys уже улетели из Казахстана, но продолжают делиться впечатлениями и кадрами с гастролей. Так, между выступлениями в Алматы и Астане музыканты успели попариться в одной из столичных бань.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Кевин қайда?" и "Одели, раздели": казахстанцы бурно обсуждают снимки Backstreet Boys из бани в Астане
10:48, Сегодня
"Кевин қайда?" и "Одели, раздели": казахстанцы бурно обсуждают снимки Backstreet Boys из бани в Астане
Еще в одном городе Казахстана включат отопление
10:02, Сегодня
Еще в одном городе Казахстана включат отопление
Падеж скота произошел в Атырауской области
09:47, Сегодня
Падеж скота произошел в Атырауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: