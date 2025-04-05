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Культура и шоу-бизнес

Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери

Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 10:33 Фото: Instagram/marinagolova
Российская певица Юлия Проскурякова накануне, 4 апреля 2025 года, опубликовала серию снимков с дочерью Вероникой и мужем – композитором и поэтом Игорем Николаевым, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram 42-летняя жена известного маэстро похвасталась успехами 9-летней наследницы.

"Сегодня мы всей семьей с Игорем Николаевым побывали на Детском радио! У Вероники состоялся дебют, премьера песни "Золотистый ретривер" и интервью с Веснушкой и Кипятошей! Очень доброй и позитивной получилась беседа!" – написала Проскурякова.

Автором слов и музыки Вероники является ее отец.

Поклонникам звездной семьи песня и ее маленькая исполнительница очень понравились. Они пожелали наследнице Игоря и Юлии удачи:

  • "Какой прекрасный голосочек у Вероники".
  • "Талантливая куколка, она такая чудесная".
  • "Ну солнышко! Нежная, добрая и так круто поет!"
  • "Ну все, ребенок скоро сам себя сможет содержать!"
  • "Солнышко, Никочка, я поздравляю тебя, так держать".
  • "Вероничка такая чудесная, добрая, скромная девочка! Пусть будет счастлива и успешна!"

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