Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери

Российская певица Юлия Проскурякова накануне, 4 апреля 2025 года, опубликовала серию снимков с дочерью Вероникой и мужем – композитором и поэтом Игорем Николаевым, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram 42-летняя жена известного маэстро похвасталась успехами 9-летней наследницы.

"Сегодня мы всей семьей с Игорем Николаевым побывали на Детском радио! У Вероники состоялся дебют, премьера песни "Золотистый ретривер" и интервью с Веснушкой и Кипятошей! Очень доброй и позитивной получилась беседа!" – написала Проскурякова.

Автором слов и музыки Вероники является ее отец.

Поклонникам звездной семьи песня и ее маленькая исполнительница очень понравились. Они пожелали наследнице Игоря и Юлии удачи:

"Какой прекрасный голосочек у Вероники".

"Талантливая куколка, она такая чудесная".

"Ну солнышко! Нежная, добрая и так круто поет!"

"Ну все, ребенок скоро сам себя сможет содержать!"

"Солнышко, Никочка, я поздравляю тебя, так держать".

"Вероничка такая чудесная, добрая, скромная девочка! Пусть будет счастлива и успешна!"

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