Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери
Фото: Instagram/marinagolova
Российская певица Юлия Проскурякова накануне, 4 апреля 2025 года, опубликовала серию снимков с дочерью Вероникой и мужем – композитором и поэтом Игорем Николаевым, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией в Instagram 42-летняя жена известного маэстро похвасталась успехами 9-летней наследницы.
"Сегодня мы всей семьей с Игорем Николаевым побывали на Детском радио! У Вероники состоялся дебют, премьера песни "Золотистый ретривер" и интервью с Веснушкой и Кипятошей! Очень доброй и позитивной получилась беседа!" – написала Проскурякова.
Автором слов и музыки Вероники является ее отец.
Поклонникам звездной семьи песня и ее маленькая исполнительница очень понравились. Они пожелали наследнице Игоря и Юлии удачи:
- "Какой прекрасный голосочек у Вероники".
- "Талантливая куколка, она такая чудесная".
- "Ну солнышко! Нежная, добрая и так круто поет!"
- "Ну все, ребенок скоро сам себя сможет содержать!"
- "Солнышко, Никочка, я поздравляю тебя, так держать".
- "Вероничка такая чудесная, добрая, скромная девочка! Пусть будет счастлива и успешна!"
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