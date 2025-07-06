Продюсер Жан Муканов сообщил радостную новость о Торегали Тореали

Казахстанский продюсер Жан Муканов сообщил, что известный певец Торегали Тореали, который неожиданно заявил о завершении карьеры, передумал, сообщает Zakon.kz.

Об этом продюсер сообщил 6 июля на своей странице в Instagram.

"Когда-то я был продюсером Торегали. Тогда он был совсем молодым. Мы собирали стадионы, писали хиты, выходили вместе на большие сцены. Ему тогда было всего 22 года. Сейчас ему – 32. Он – отец шестерых детей. Мы оба получили от жизни свою долю. Были вместе и в победах, и в ошибках. Но вновь поверить в человека, дать судьбе новый шанс всегда возможно", – написал он.

По словам Муканова, сегодня они с певцом впервые подписали официальный контракт.

"Строгий. Прозрачный. С полной ответственностью. Потому что мы больше не дети. Теперь все по-взрослому. Теперь я официально снова продюсер Торегали. И это не просто звание – это большая ответственность. Я принимаю ее с радостью. Потому что верю в талант, в сердце и в будущее этого парня. Тем, кто продолжает бросать в Торе камни, скажу одно – не переступайте через совесть. Каждый достоин второго шанса. Осуждать легко. Поддержать – трудно. Но в этом и есть настоящее мужество", – добавил продюсер.

28 июня 2025 года известный казахстанский певец Торегали Тореали неожиданно заявил о завершении карьеры. Стоит отметить, что публикация Тореали о завершении карьеры в социальных сетях была первой за полгода. В марте 2025 года Торегали Тореали отменил концерты из-за проблем в семье. Позднее выяснилось, что это связано со здоровьем артиста.