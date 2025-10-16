В семье Кайрата Нуртаса случилось пополнение
Фото: Instagram/zangaar
В семье известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса стало на одного человека больше – у него родился племянник, сообщает Zakon.kz.
Брат артиста Зангар Нуртас сегодня, 16 октября 2025 года, поделился с подписчиками радостной новостью о рождении сына.
"Добро пожаловать мой малыш, Әміре", – подписал он кадры из роддома с женой Индирой и новорожденным.
Малыш родился 13 октября.
Кадрами с гендер-пати Зангар и Индира поделились 23 сентября.
Зангар Нуртас и Индира Мауленова поженились осенью 2023 года.
