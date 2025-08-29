#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Чувства остались": Сергей Лазарев объяснился за нецензурную перепалку с Лерой Кудрявцевой

российские певец и ведущая Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 13:16 Фото: Instagram/leratv
Фестиваль "Новая волна" в Казани давно завершился, но попавшие на видео события, произошедшие на сцене, до сих пор волнуют и обсуждают в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Один из примеров – российский певец Сергей Лазарев и ведущая Лера Кудрявцева, которые были ведущими на фестивале. Они были настолько многословны и эмоциональны на сцене, что Лазареву позже пришлось объясниться перед аудиторией.

"Лера+Сережа! Этого не покажут по ТВ! Я знаю, вы скучали. Наши ВНЕэфирные разговоры с Лерой НЕ по сценарию… В эфире телеканала всегда все четко, быстро и вылизано, но на деле подобные концерты-съемки с большим количеством артистов и разных декораций к номерам требуют долгого времени их зарядки. Вот и приходится нам с Леркой нести отсебятину между номерами, чтобы зритель не скучал… благо с чувством юмора у нас с Лерой и у зрителя все хорошо… еще раз, это все НЕ эфирные импровизации, и в эфире не были показаны. Все это сделано с большой любовью и без желания кого-то обидеть", – написал певец под видео, на котором "обменивается любезностями" с Кудрявцевой.

Причем ближе к завершению диалога Сергей настолько "уел" Леру, что она перешла на нецензурные выражения.

Аудитория же за этой перепалкой увидела не остывшие между артистами чувства. Причем с таким комментарием отличился СММ-щик Муз-ТВ: "Новая волна или Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева на протяжении четырех минут признаются друг другу в любви на своем языке".

Комментарий поддержали другие подписчики Лазарева:

  • Каждый год причем.
  • Ну правда же. Уже бы воссоединились. Видно же, что далеко не ровно дышат один к другому.
  • Мне нравится юмор и выдержка Лазарева! Ух! А Лера прекрасна!
  • От любви до ненависти как г-рится.
  • Лучшие! Лера, обожаю. Любят друг друга до сих пор и всегда.
  • Вы классные оба! И приятно, что вы умеете шутить друг над другом и адекватно это воспринимать.
  • Бесконечно можно смотреть на эту парочку, эх жалко, что не вместе.
  • Как они классно друг друга обсирают. Видно, что чувства остались.
  • Лучшие бывшие.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались четыре года. После расставания они остались хорошими друзьями.

Ранее Кудрявцева и певица Катя Гордон выпустили клип на песню "Медляк", в котором снялся Лазарев. И на фоне этого артист вновь пошутил над Лерой, заявив, что она якобы предложила ему вернуться.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
