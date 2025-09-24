#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Балаева вручила ЮНЕСКО проект номинационного досье объекта смешанного наследия "Устюрт"

проект номинационного досье объекта смешанного наследия Устюрт ЮНЕСКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 20:03 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
24 сентября в Париже состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева вручила заместителю гендиректора организации проект номинационного досье объекта смешанного наследия "Устюрт: ландшафты и охотничьи ловушки-араны". Проект передан Министерством культуры и информации РК для предварительной оценки Центра всемирного наследияи последующего включения его в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Номинационное досье подготовлено по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал необходимость продвижения уникальных историко-культурных и природных объектов страны на международном уровне.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Особое значение имеет, что это первая в истории стран постсоветского пространства номинация объекта смешанного наследия. Устюрт представляет собой уникальный культурный и природный ландшафт, где органично сочетаются археологические памятники, традиционные охотничьи ловушки-араны и богатое биоразнообразие.

Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне выразил признательность Казахстану за активную позицию в сфере международного сотрудничества и отметил высокую важность представленной инициативы.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении двустороннего сотрудничества.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
