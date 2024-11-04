Вопросы культуры: Аида Балаева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКО

Накануне государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева во Францию министр культуры и информации РК Аида Балаева посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, где провела встречу с заместителем гендиректора Организации по вопросам культуры Эрнесто Оттоне, сообщает Zakon.kz.

По словам Аиды Балаевой, совместные с ЮНЕСКО проекты являются приоритетными для Министерства культуры и информации РК.

"Мы могли бы успешно сотрудничать в части переводов и совместного выпуска книг для дальнейшей популяризации казахского культурного наследия. Я приложу все усилия для того, чтобы проекты ЮНЕСКО, в том числе и наши совместные, успешно реализовывались", – отметила А.Балаева.

Стороны также обсудили ключевые направления культурного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности, по охране памятников всемирного культурного наследия, изучения и популяризации нематериального культурного наследия, развитию креативных индустрий.

"Встреча оказалась очень плодотворной, чтобы обсудить различные проекты, которые мы ведем с Казахстаном в части Всемирного наследия, сохранения нематериального наследия, но также говорили о креативных индустриях. Без сомнений, в последние годы совместная работа ведется интенсивно, особенно большой прогресс виден на местах в работе по проектам ЮНЕСКО и Казахстана", – сказал Эрнесто Оттоне.

В завершение встречи Аида Балаева поблагодарила Оттоне за совместную плодотворную работу в продвижении казахстанской культуры в глобальном масштабе и выстраивание конструктивного диалога между государствами-членами ЮНЕСКО.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поддержать французскую атомную индустрию после принятия решения о строительстве первой атомной электростанции в стране.

