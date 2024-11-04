Вопросы культуры: Аида Балаева встретилась с заместителем гендиректора ЮНЕСКО
По словам Аиды Балаевой, совместные с ЮНЕСКО проекты являются приоритетными для Министерства культуры и информации РК.
"Мы могли бы успешно сотрудничать в части переводов и совместного выпуска книг для дальнейшей популяризации казахского культурного наследия. Я приложу все усилия для того, чтобы проекты ЮНЕСКО, в том числе и наши совместные, успешно реализовывались", – отметила А.Балаева.
Стороны также обсудили ключевые направления культурного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности, по охране памятников всемирного культурного наследия, изучения и популяризации нематериального культурного наследия, развитию креативных индустрий.
"Встреча оказалась очень плодотворной, чтобы обсудить различные проекты, которые мы ведем с Казахстаном в части Всемирного наследия, сохранения нематериального наследия, но также говорили о креативных индустриях. Без сомнений, в последние годы совместная работа ведется интенсивно, особенно большой прогресс виден на местах в работе по проектам ЮНЕСКО и Казахстана", – сказал Эрнесто Оттоне.
В завершение встречи Аида Балаева поблагодарила Оттоне за совместную плодотворную работу в продвижении казахстанской культуры в глобальном масштабе и выстраивание конструктивного диалога между государствами-членами ЮНЕСКО.
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