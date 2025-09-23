#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли повторила культовый образ матери из 90-х

Шайло Джоли, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 06:20 Фото: Instagram/shiloh_jp
19-летняя Шайло Джоли, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, удивила поклонников новым образом. Девушка появилась на публике с прической, напоминающей культовый блонд ее матери из 90-х, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Hola, подобную прическу оскароносная актриса носила во время съемок фильма "Прерванная жизнь".

Фото: The Grosby Group

Новый имидж звездная дочь подчеркнула луком в стиле панк-рок – надела черный свитшот с изображением Тони Монтаны из фильма "Лицо со шрамом", джинсы, черные кроссовки и пирсинг под нижней губой.

Ранее Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом.

Аксинья Титова
