Культура и шоу-бизнес

Многодетный отец Арман Давлетяров назвал главную ошибку родителей

Арман Давлетяров, артист, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 09:51 Фото: Instagram/arman_dav
Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров опубликовал пост про семейные отношения. 55-летний многодетный отец поделился с многочисленной аудиторией, по его мнению, важными советами в воспитании, сообщает Zakon.kz.

Блогер уточнил, что всем в какой-то момент приходит осознание и понимание: дети выросли. Они сами принимают решения, отвечают за последствия, строят свою жизнь. А взрослые остаются рядом как ориентир.

Давлетяров отмечает: главное, чтобы у детей внутри был стержень.

"Не показной. А настоящий – тот, который держит, когда трудно, когда страшно, когда никто не подскажет. Он не появляется сам. Он формируется годами – через труд, через ошибки, через разговоры по душам, через умение не сдаваться, даже когда тяжело".Арман Давлетяров

Также ему важно, чтобы сыновья умели держаться за правильные ценности.

"Чтобы не теряли веру во Всевышнего, в себя, в людей. Чтобы не привыкали жаловаться на жизнь. Чтобы понимали: успех – это не удача, а ежедневная работа над собой. Чтобы находили время для семьи, родителей, близких. Потому что именно они – твой тыл. Твоя энергия. Твоя точка опоры. И чтобы в этой гонке за результатами не теряли себя. Не забывали, что у души тоже есть потребности. Тишина. Мысли. Любимые занятия. Время без спешки".Арман Давлетяров

Наверное, по его словам, в этом и есть главная задача родителей – не контролировать всю жизнь, а дать ориентиры. А дальше – идти своим путем.

13 февраля Давлетяров через социальные сети поздравлял единственную дочь с 10-летием. Его обращение к имениннице вызвало большой отклик среди подписчиков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
