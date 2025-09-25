Не только "Симпсоны": автор "Незнайки" тоже видел будущее

Детский советский писатель Николай Носов как будто заглянул в будущее, перед тем как создать произведения про Незнайку. В книгах спрятаны удивительные пророчества, которые уже сбылись к 2025 году, сообщает Zakon.kz.

В написанных в середине XX века строках можно увидеть пророческие намеки на технологии и явления, которые вошли в нашу жизнь только сейчас, в XXI веке. В "Приключениях Незнайки", "Незнайке на Луне" и особенно в "Незнайке в Солнечном городе" есть образы, напоминающие современные мобильные телефоны и планшеты, прототипы интернет-коммуникаций, банкоматов, а также зарисовки капиталистического общества, где все строится вокруг рекламы, кредитов и вечной погони за выгодой. Life.ru собрал, что именно предсказал Носов.

Банкоматы и пластиковые карты

На Луне Незнайка с друзьями сталкиваются с автоматами, выдающими деньги, и карточками, заменяющими наличность. Сегодня это банкоматы и банковские карты. Советский писатель Носов удивительно точно уловил направление развития экономики – безналичные расчеты и доступ к деньгам через электронные устройства.

Разгон облаков

– Неужели никогда туч не бывает, – удивился Незнайка.

– Почему – не бывает? Бывает, – ответил шофер. – Но наши ученые придумали такой порошок: как только появятся тучи, их посыплют этим порошком, и они исчезнут. Это все, братец, химия!

Носов описал метод, который сегодня используют синоптики: "ученые придумали порошок, чтобы посыпать тучи, и они исчезают". Сейчас для этих целей применяют сухой лед, йодистое серебро и другие реагенты. В 1960-е это казалось чудом, сегодня – технология, используемая даже на парадах.

Разговорные трубочки и планшеты

В книгах автора Незнайки, особенно в части про приключения на Луне, герои пользуются устройствами, с помощью которых можно переговариваться на расстоянии. Фактически это прообраз мобильных телефонов. Более того, в описании угадываются и планшеты: "легкие экраны, на которых можно не только видеть изображение, но и общаться". Для середины XX века это звучало как чистая фантастика, а для нас уже самая обычная повседневность.

Интернет, реклама и манипуляции

Луна в книгах Носова – это общество потребления, где реклама звучит отовсюду, а газеты подчиняются интересам богатых. Это удивительно похоже на интернет XXI века, наполненный рекламой, манипуляциями и бесконечной гонкой за вниманием.

Беспилотные автомобили и сельхозтехника

"Машина не может ни на кого наехать, потому что в ней имеется ультразвуковое локаторное устройство, при помощи которого предотвращается возможность какого бы то ни было наезда или столкновения", – сказал Кубик.

В одном из эпизодов приключений Незнайки на Луне фигурирует машина, управляемая радиомагнитами, а также устройство, которое предотвращает столкновения с помощью локатора. Это прообраз современных автопилотов, эхолокации и даже дронов. Сегодня автономные автомобили и беспилотные комбайны не просто идея, а реальность, активно внедряемая в сельском хозяйстве и транспорте.

Видеодомофон и видеосвязь

"На черной двери вспыхнул белый телевизионный экран, и на нем появилось изображение малышки…" – эта сцена напоминает современный видеодомофон.

Доставка еды

"Подобные кухонные лифты имелись во многих домах Солнечного города. Они доставляли завтраки, обеды и ужины прямо в квартиры жильцов из имевшихся внизу столовых". В Солнечном городе у Носова еда доставляется прямо в квартиры по кухонным лифтам. Сегодня у нас курьеры и службы доставки, которые за считаные минуты приносят обед или ужин. А уже тестируются дроны и самоходные роботы для доставки – прямая отсылка к тому, что писал Носов.

Плоские телевизоры и роботы-пылесосы

Носов описывал огромные экраны на стенах и маленькую машину, похожую на черепаху, которая жужжит и ползает по комнате. Сегодня это и есть плоские телевизоры и роботы-пылесосы. Если раньше телевизор был громоздкой коробкой, то теперь он превратился в легкий экран. А пылесос-черепашка – один из самых популярных гаджетов для дома. "Открыв глаза, Незнайка увидел на полу, недалеко от кровати, странную маленькую машину, которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно жужжала. С виду она напоминала собой черепаху: такая же полукруглая в верхней части и плоская внизу".

Николай Носов жил с 1908 по 1976 год и не мог знать всех деталей цифровой эпохи, но его книги оказались настолько многослойными, что читаются сегодня как пророческий текст. Он предчувствовал не только технологии, но и социальные процессы: зависимость от рекламы, опасность кредитов, глобализацию, расслоение общества.

В любимом несколькими поколениями мультфильме "Симпсоны" тоже не раз находили пророчества, причем временами их насчитывали десятками. Это и президентство Трампа, и атака на башни-близнецы в Нью-Йорке, и коронавирус.