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Автору книги "Слово пацана" пригрозили переломать ноги

писатель Фото: Instagram/garaevrobert
Российский писатель Роберт Гараев, написавший книгу "Слово пацана", рассказал, что ему поступали угрозы из-за его работы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, угрозы исходили от тех, у кого он брал интервью для книги.

"Были звонки. Один из тех, у кого я брал интервью, поменял свою позицию и обещал мне переломать ноги, если что. Я как-то немножечко опешил, с одной стороны. С другой – подумал, что все-таки он человек разумный и делать этого не будет. Хотя я удивился, что была такая угроза", – рассказал порталу e1 Гараев.

Писатель уточнил, что во время работы над проектом вел себя как исследователь и держал дистанцию с представителями криминального мира. Тем не менее Гараев был готов к угрозам и закладывал такие риски еще на стадии подготовки проекта.

Ранее сообщалось, что режиссер Жора Крыжовников сообщил, что популярный российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет продлен на второй сезон.

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