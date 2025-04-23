В Казахстане определят 100 популярных книг отечественных авторов

23 апреля 2025 года в Астане в рамках Национального дня книги состоялись презентация и старт общенационального опроса, который определит 100 популярных книг отечественной литературы, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным на сайте Quryltai.kz, опрос продлится три месяца, а объявление результатов будет приурочено ко "Дню Абая" – 10 августа.

Главной целью опроса являются сохранение и развитие литературного наследия страны, популяризация произведений казахстанских писателей, укрепление всеобщего интереса к чтению и поддержка издательского дела.

Фото: quryltai.kz

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в 2024 году на заседании Национального курултая поддержал идею учреждения Национального дня книги. Президент подчеркнул, что самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги и, поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения. Сегодня мы впервые отмечаем Национальный день книги. В этот знаменательный день стартовал общенациональный опрос по определению 100 популярных произведений казахстанских авторов. Считаю, что этот список повысит интерес к чтению и будет способствовать развитию отечественной литературы". Государственный советник РК Ерлан Карин

Отметим, на официальном сайте Электронного правительства (eGov.kz) появится специальный раздел, где каждый желающий сможет проголосовать за любимые произведения казахстанских писателей.

Кроме того, в городах страны будут размещены наружные баннеры с QR-кодом на страницу голосования. Участники смогут выбрать до 10 книг в различных жанрах – от прозы и поэзии до фантастики, публицистики и исторических романов.

Также для повышения вовлеченности граждан предусмотрены поощрительные призы от партнера проекта сети магазинов "Меломан-MARWIN".

"Общенациональный опрос "100 книг" станет новым шагом в укреплении культуры чтения, будет способствовать развитию интеллектуального потенциала нации и усилению роли казахстанской литературы", – говорится в публикации.

Проект реализуется по инициативе Национального курултая Казахстана.

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Утром 23 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги. По его словам, данный праздник символизирует стремление к знаниям, любознательность и любовь к чтению.