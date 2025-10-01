"Ух ты, наконец-то!": на Медеу в Алматы пошел снег
Прогноз казахстанских синоптиков сбылся. Сегодня, 1 октября 2025 года, на Медеу пошел снег, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик опубликовали в Instagram Almaty Today.
Жители и гости южной столицы по-разному отреагировали на снег. Некоторые резкое похолодание в Алматы даже связали с королевским клубом "Реал Мадрид", который накануне, 30 сентября, одержал победу над ФК "Кайрат":
- "Красота".
- "Ой. Как не хочется".
- "Это же не лето, а октябрь".
- "Что-то в этом году резко похолодало".
- "Реал" с собой тепло забрал, что ли?"
- "В районе ваз-алтай тоже мокрый снег идет".
- "Ух ты, наконец-то! Мое любимое время года".
- "Из летних тапок сразу в сапоги. Демисезонную одежду и обувь можно оставить потомкам, вдруг что изменится".
Отметим, что синоптики еще в конце сентября 2025 года предупреждали жителей юга Казахстана о надвигающемся первом снеге и резком похолодании.
О том, какая погода будет по Казахстану в октябре, можете узнать по ссылке.
