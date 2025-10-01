"Ух ты, наконец-то!": на Медеу в Алматы пошел снег

Прогноз казахстанских синоптиков сбылся. Сегодня, 1 октября 2025 года, на Медеу пошел снег, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали в Instagram Almaty Today.

Жители и гости южной столицы по-разному отреагировали на снег. Некоторые резкое похолодание в Алматы даже связали с королевским клубом "Реал Мадрид", который накануне, 30 сентября, одержал победу над ФК "Кайрат":

"Красота".

"Ой. Как не хочется".

"Это же не лето, а октябрь".

"Что-то в этом году резко похолодало".

"Реал" с собой тепло забрал, что ли?"

"В районе ваз-алтай тоже мокрый снег идет".

"Ух ты, наконец-то! Мое любимое время года".

"Из летних тапок сразу в сапоги. Демисезонную одежду и обувь можно оставить потомкам, вдруг что изменится".

Отметим, что синоптики еще в конце сентября 2025 года предупреждали жителей юга Казахстана о надвигающемся первом снеге и резком похолодании.

