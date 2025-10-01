#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
События

"Ух ты, наконец-то!": на Медеу в Алматы пошел снег

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, высокогорный спортивный комплекс, каток, высокогорный каток Медео, высокогорный каток Медеу, Алматы, Алматы зимой, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прогноз казахстанских синоптиков сбылся. Сегодня, 1 октября 2025 года, на Медеу пошел снег, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали в Instagram Almaty Today.

Жители и гости южной столицы по-разному отреагировали на снег. Некоторые резкое похолодание в Алматы даже связали с королевским клубом "Реал Мадрид", который накануне, 30 сентября, одержал победу над ФК "Кайрат":

  • "Красота".
  • "Ой. Как не хочется".
  • "Это же не лето, а октябрь".
  • "Что-то в этом году резко похолодало".
  • "Реал" с собой тепло забрал, что ли?"
  • "В районе ваз-алтай тоже мокрый снег идет".
  • "Ух ты, наконец-то! Мое любимое время года".
  • "Из летних тапок сразу в сапоги. Демисезонную одежду и обувь можно оставить потомкам, вдруг что изменится".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:22
Первый снег пошел на юге Казахстана

Отметим, что синоптики еще в конце сентября 2025 года предупреждали жителей юга Казахстана о надвигающемся первом снеге и резком похолодании.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:22
Похолодает до -9°C: синоптики рассказали о погоде по Казахстану на 2-4 октября

О том, какая погода будет по Казахстану в октябре, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы заметает: задержки рейсов и пробки в 9 баллов
15:08, 22 января 2025
Алматы заметает: задержки рейсов и пробки в 9 баллов
В Алматы пошел первый снег
14:29, 16 октября 2024
В Алматы пошел первый снег
К учителям Казахстана обратился Токаев по особому случаю
15:31, Сегодня
К учителям Казахстана обратился Токаев по особому случаю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: