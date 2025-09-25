Регина Тодоренко объявила о пополнении в семье: пол и первые фото малыша
О радостном событии 35-летняя Регина объявила сегодня в социальных сетях.
"Теперь нас 5", – написала она в своем Telegram-канале 25 сентября 2025 года, опубликовав трогательные фото с малышом и мужем.
Фото: Telegram/todorenkoregina
Также Тодоренко поблагодарила поклонников за поддержку и трепетное отношение к ее семье.
"Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", – добавила счастливая Регина, тем самым раскрыв, что у них с супругом родился третий мальчик.
Отметим, что Тодоренко и Топалов расписались в конце октября 2018 года. Позднее, в июле 2019 года, они провели свадебную церемонию в Сорренто (Италия). У супругов двое сыновей: 6-летний Михаил и 3-летний Мирослав.
Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко на 42-й неделе беременности столкнулась с угрозой для ребенка.