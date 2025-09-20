#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Регина Тодоренко на 42-й неделе беременности столкнулась с угрозой для ребенка

Регина Тодоренко, беременность, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 22:08 Фото: Instagram/reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем Telegram-канале историей, которая произошла с ней на 42-й неделе беременности, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, она пришла на плановую процедуру КТГ, когда врачи заподозрили у будущего малыша гипоксию. Медсестры и врач заговорили о возможной госпитализации и даже экстренном хирургическом вмешательстве.

"У меня перед глазами пронеслась вся жизнь, а рядом муж Владислав Михайлович считал каждую секунду. Страшнее всего, когда под угрозой жизнь ребенка", – написала Тодоренко.

Однако после консультаций еще с двумя специалистами и дополнительных тестов выяснилось, что тревога была ложной. Причиной искаженных показателей стал полный мочевой пузырь и то, что телеведущая пришла на процедуру натощак. После еды и похода в уборную сердцебиение малыша стабилизировалось.

Регина поблагодарила врачей за внимательное отношение и мужа за поддержку.

"Он держал меня за руку все это время, даже когда у него самого земля уходила из-под ног", – добавила она.

По словам Тодоренко, врачи разрешили попробовать естественные роды в ближайшие двое суток.

При этом неприятности в семье Тодоренко на этом не закончились.


"Мой папа тоже не отстает от трендов – с рыбалки прямиком туда же, но уже с дыркой в легком и бонусом в виде двух сломанных ребер (ну хоть улов был?)", – с иронией написала она.

А ранее сообщалось, что казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам футбольного клуба "Кайрат" автомобили, если они одержат победу над "Реал Мадридом".

Айсулу Омарова
