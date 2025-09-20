Регина Тодоренко на 42-й неделе беременности столкнулась с угрозой для ребенка
По ее словам, она пришла на плановую процедуру КТГ, когда врачи заподозрили у будущего малыша гипоксию. Медсестры и врач заговорили о возможной госпитализации и даже экстренном хирургическом вмешательстве.
"У меня перед глазами пронеслась вся жизнь, а рядом муж Владислав Михайлович считал каждую секунду. Страшнее всего, когда под угрозой жизнь ребенка", – написала Тодоренко.
Однако после консультаций еще с двумя специалистами и дополнительных тестов выяснилось, что тревога была ложной. Причиной искаженных показателей стал полный мочевой пузырь и то, что телеведущая пришла на процедуру натощак. После еды и похода в уборную сердцебиение малыша стабилизировалось.
Регина поблагодарила врачей за внимательное отношение и мужа за поддержку.
"Он держал меня за руку все это время, даже когда у него самого земля уходила из-под ног", – добавила она.
По словам Тодоренко, врачи разрешили попробовать естественные роды в ближайшие двое суток.
При этом неприятности в семье Тодоренко на этом не закончились.
"Мой папа тоже не отстает от трендов – с рыбалки прямиком туда же, но уже с дыркой в легком и бонусом в виде двух сломанных ребер (ну хоть улов был?)", – с иронией написала она.
