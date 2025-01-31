Тодоренко и Топалов вышли на связь с поклонниками и раскрыли страну, куда улетели на отдых
Причиной "исчезновения" звездной семьи послужил отдых за границей, фотографии с которого Тодоренко и Топалов опубликовали в Instagram 31 января 2025 года.
"Мы открыли Доху. Мы с мужем часто выбираем проверенные маршруты, даже скажу больше, ездим по второму-третьему кругу в уже знакомые гостиницы. Буквально неделю назад решили рискнуть и отправились в Катар. Первые впечатления: чисто, безопасно, просторно, множество прогулочных зон, шикарных технологичных достопримечательностей", – написали супруги.
В общем, как отметила экс-ведущая телепередачи "Орел и решка", она отдыхом довольна.
"В Доху еще поедем", – заключили Тодоренко и Топалов.
Некоторые подписчики заподозрили Регину в очередной беременности, но вопрос остался без ответа. А другие просто пожелали семье хорошего отдыха:
- "Опять в ожидании?"
- "Какие вы классные!"
- "Очень круто путешествовать с детьми".
- "Люблю вашу семью! Счастливого отдыха!"
- "Круто, мы тоже в Дохе... Очень понравился Катар".
- "Доха – шикарное место для отдыха! Вроде бы такая маленькая страна, но какая классная. Была там, поеду еще и не раз".
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