Тодоренко и Топалов вышли на связь с поклонниками и раскрыли страну, куда улетели на отдых

Украинская телеведущая, актриса и блогер Регина Тодоренко и российский певец и танцор Влад Топалов после долгого отсутствия в социальных сетях вышли на связь со своими поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Причиной "исчезновения" звездной семьи послужил отдых за границей, фотографии с которого Тодоренко и Топалов опубликовали в Instagram 31 января 2025 года.

"Мы открыли Доху. Мы с мужем часто выбираем проверенные маршруты, даже скажу больше, ездим по второму-третьему кругу в уже знакомые гостиницы. Буквально неделю назад решили рискнуть и отправились в Катар. Первые впечатления: чисто, безопасно, просторно, множество прогулочных зон, шикарных технологичных достопримечательностей", – написали супруги.

В общем, как отметила экс-ведущая телепередачи "Орел и решка", она отдыхом довольна.

"В Доху еще поедем", – заключили Тодоренко и Топалов.

Некоторые подписчики заподозрили Регину в очередной беременности, но вопрос остался без ответа. А другие просто пожелали семье хорошего отдыха:

"Опять в ожидании?"

"Какие вы классные!"

"Очень круто путешествовать с детьми".

"Люблю вашу семью! Счастливого отдыха!"

"Круто, мы тоже в Дохе... Очень понравился Катар".

"Доха – шикарное место для отдыха! Вроде бы такая маленькая страна, но какая классная. Была там, поеду еще и не раз".

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В декабре 2024 года стало известно, что Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке "Бриллиантовой руки".