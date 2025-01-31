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Культура и шоу-бизнес

Тодоренко и Топалов вышли на связь с поклонниками и раскрыли страну, куда улетели на отдых

Тодоренко и Топалов вышли на связь с поклонниками и раскрыли страну, куда улетели на отдых, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:48 Фото: Instagram/reginatodorenko
Украинская телеведущая, актриса и блогер Регина Тодоренко и российский певец и танцор Влад Топалов после долгого отсутствия в социальных сетях вышли на связь со своими поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Причиной "исчезновения" звездной семьи послужил отдых за границей, фотографии с которого Тодоренко и Топалов опубликовали в Instagram 31 января 2025 года.

"Мы открыли Доху. Мы с мужем часто выбираем проверенные маршруты, даже скажу больше, ездим по второму-третьему кругу в уже знакомые гостиницы. Буквально неделю назад решили рискнуть и отправились в Катар. Первые впечатления: чисто, безопасно, просторно, множество прогулочных зон, шикарных технологичных достопримечательностей", – написали супруги.

В общем, как отметила экс-ведущая телепередачи "Орел и решка", она отдыхом довольна.

"В Доху еще поедем", – заключили Тодоренко и Топалов.

Некоторые подписчики заподозрили Регину в очередной беременности, но вопрос остался без ответа. А другие просто пожелали семье хорошего отдыха:

  • "Опять в ожидании?"
  • "Какие вы классные!"
  • "Очень круто путешествовать с детьми".
  • "Люблю вашу семью! Счастливого отдыха!"
  • "Круто, мы тоже в Дохе... Очень понравился Катар".
  • "Доха – шикарное место для отдыха! Вроде бы такая маленькая страна, но какая классная. Была там, поеду еще и не раз".

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В декабре 2024 года стало известно, что Регина Тодоренко воплотит образ Светланы Светличной в ремейке "Бриллиантовой руки".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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