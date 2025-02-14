"Как приручить дракона" – вышел трейлер киноэкранизации
Фото: Instagram/httydragon
12 февраля Universal Studios показала полноценный трейлер фильма "Как приручить дракона", сообщает Zakon.kz.
В видео Иккинг рассказывает Астрид о своей связи с драконом Беззубиком.
"Я первый викинг, который не стал убивать дракона", – сказал он.
В ответ ему Астрид сказала, что она первая, кто на нем прокатился.
В качестве постановщика выступил Дин ДеБлуа – режиссер и сценарист оригинальной трилогии мультфильмов. Роль Астрид в фильме исполнила Нико Паркер, а Рыбьенога Ингермана – Джулиан Деннисон. Премьера фильма намечена летом этого года.
Недавно Скарлетт Йоханссон снялась в фильме про динозавров.
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