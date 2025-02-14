"Как приручить дракона" – вышел трейлер киноэкранизации

12 февраля Universal Studios показала полноценный трейлер фильма "Как приручить дракона", сообщает Zakon.kz.

В видео Иккинг рассказывает Астрид о своей связи с драконом Беззубиком.

"Я первый викинг, который не стал убивать дракона", – сказал он.

В ответ ему Астрид сказала, что она первая, кто на нем прокатился.

В качестве постановщика выступил Дин ДеБлуа – режиссер и сценарист оригинальной трилогии мультфильмов. Роль Астрид в фильме исполнила Нико Паркер, а Рыбьенога Ингермана – Джулиан Деннисон. Премьера фильма намечена летом этого года.

Недавно Скарлетт Йоханссон снялась в фильме про динозавров.