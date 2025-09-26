#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Известного немецкого рэпера ненадолго выпустили из тюрьмы, чтобы он увидел рождение дочери

известный рэпер стал отцом в тюрьме, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 18:24 Фото: Instagram/18karat
Известный немецкий рэпер Иво Виейра Силва, более известный как 18 Karat, впервые стал отцом. Однако радость отцовства омрачена тем, что музыкант, отбывающий срок за торговлю наркотиками, был вынужден вернуться в тюрьму спустя всего несколько часов после рождения ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, 39-летнему исполнителю был предоставлен краткосрочный отпуск из тюрьмы для присутствия на плановом кесаревом сечении его партнерши, 31-летней Майи. Утром 16 сентября на свет появилась их дочь Амалия Адриана ростом 53 см и весом 4080 гр. По словам Майи, рэпер все время находился рядом, держал ее за руку и поддерживал.

"Для нас это было идеально. Иво был рядом все это время, держал меня за руку и придавал мне сил. Я благодарна, что ему позволили быть рядом. Он был с нами, как и должно быть", – поделилась молодая мать.

Отмечается, что в палате клиники артист побыл недолго. Затем 18 Karat в сопровождении конвоя вернулся в тюрьму. Музыкант осужден на шесть с лишним лет лишения свободы за контрабанду крупной партии марихуаны (до 17 кг) и должен был оставаться в заключении до сентября 2028 года.

Как уточняется, иммиграционные власти планируют досрочно депортировать его в Португалию после отбытия части срока. Но пара все же надеется на совместное будущее, несмотря на текущие обстоятельства.

Ранее Регина Тодоренко объявила о пополнении в семье.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
