Известного немецкого рэпера ненадолго выпустили из тюрьмы, чтобы он увидел рождение дочери

Известный немецкий рэпер Иво Виейра Силва, более известный как 18 Karat, впервые стал отцом. Однако радость отцовства омрачена тем, что музыкант, отбывающий срок за торговлю наркотиками, был вынужден вернуться в тюрьму спустя всего несколько часов после рождения ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, 39-летнему исполнителю был предоставлен краткосрочный отпуск из тюрьмы для присутствия на плановом кесаревом сечении его партнерши, 31-летней Майи. Утром 16 сентября на свет появилась их дочь Амалия Адриана ростом 53 см и весом 4080 гр. По словам Майи, рэпер все время находился рядом, держал ее за руку и поддерживал.

"Для нас это было идеально. Иво был рядом все это время, держал меня за руку и придавал мне сил. Я благодарна, что ему позволили быть рядом. Он был с нами, как и должно быть", – поделилась молодая мать.

Отмечается, что в палате клиники артист побыл недолго. Затем 18 Karat в сопровождении конвоя вернулся в тюрьму. Музыкант осужден на шесть с лишним лет лишения свободы за контрабанду крупной партии марихуаны (до 17 кг) и должен был оставаться в заключении до сентября 2028 года.

Как уточняется, иммиграционные власти планируют досрочно депортировать его в Португалию после отбытия части срока. Но пара все же надеется на совместное будущее, несмотря на текущие обстоятельства.

