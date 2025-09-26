Вы – мое сердце, мои лучшие друзья, учителя: Джессика Альба опубликовала семейный пост

Звезда "Фантастической четверки" Джессика Альба решила показать подписчикам повзрослевших Онор Мари и Хэвен Гарнер в Национальный день дочери, который отмечают в США, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она поздравила девочек и призналась им в любви.

"Вы – мое сердце, мои лучшие друзья, учителя, – все, что у меня есть. Быть вашей мамой – величайшее благословение в этой жизни. Спасибо вам за благодать и безусловную любовь. Вы и я, навсегда", – написала артистка.

Отметим, что старшей дочери Альбы 17 лет, а младшей 14 лет.

У актрисы также есть семилетний сын Хейс. Артистка родила троих детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года Альба объявила о разводе с мужем.

Ранее инсайдеры гадали о причинах развода Джессики Альбы после 17 лет брака.