"Америка еще узнает!": Димаш Кудайберген готовится к историческому концерту

5 октября 2025 года казахстанский артист Димаш Кудайберген впервые выйдет на сцену легендарного Madison Square Garden в Нью-Йорке. На днях певец поделился ожиданиями и эмоциями перед музыкальным вечером, сообщает Zakon.kz.

На странице Кудайбергена опубликовано видео из видео с афишами концерта в крупнейшем американском городе.

Композитор уточняет, что исторический момент уже близко.





"Совсем скоро мы встретимся на одном из величайших стадионов мира. С нетерпением жду возможности разделить с вами этот вечер и безмерно благодарен за всю вашу любовь и энергию. До скорой встречи, мои дорогие друзья!" – обратился музыкант к армии поклонников.

Анонс грандиозного выступления был размещен еще 24 июля 2025 года.

Материал по теме Зарубежные фанаты Димаша спели его песню на казахском языке

Фанаты, конечно же, не смогли остаться в стороне и желают удачи, признаваясь в любви.