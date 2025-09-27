"Америка еще узнает!": Димаш Кудайберген готовится к историческому концерту
5 октября 2025 года казахстанский артист Димаш Кудайберген впервые выйдет на сцену легендарного Madison Square Garden в Нью-Йорке. На днях певец поделился ожиданиями и эмоциями перед музыкальным вечером, сообщает Zakon.kz.
На странице Кудайбергена опубликовано видео из видео с афишами концерта в крупнейшем американском городе.
Композитор уточняет, что исторический момент уже близко.
"Совсем скоро мы встретимся на одном из величайших стадионов мира. С нетерпением жду возможности разделить с вами этот вечер и безмерно благодарен за всю вашу любовь и энергию. До скорой встречи, мои дорогие друзья!" – обратился музыкант к армии поклонников.
Анонс грандиозного выступления был размещен еще 24 июля 2025 года.
Фанаты, конечно же, не смогли остаться в стороне и желают удачи, признаваясь в любви.
- От всего сердца желаю, чтобы твоя звезда горела ярко и долго.
- Мы так рады разделить с вами этот большой день в Нью-Йорке.
- Совсем скоро тысячи зрителей испытают невероятные эмоции, а миллионы будут ждать затаив дыхание перед экранами.
- Надеюсь, что совсем скоро Америка узнает и поймет, что все их известные певцы, по сравнению с вами – просто талантливые музыканты и не более.
- Как волнительно увидеть тебя на афише этого знаменитого зала! Даже не могу представить твои эмоции!
