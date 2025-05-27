Димаш Кудайберген заявил о концерте в США

Казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, что даст сольный концерт в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden, сообщает Zakon.kz.

На видеокадрах, опубликованных в Telegram, Димаш сообщил эту новость перед 12-тысячной аудиторией Алматы арены. Также новость появилась на личной странице певца.



Stranger in New York – так будет называться сольный концерт Димаша Кудайбергена, который состоится этой осенью в легендарном Madison Square Garden.

На этой самой сцене когда-то выступали Майкл Джексон, Queen и Бейонсе.

Ранее мы писали о том, как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном. Она собрала тысячи сердец под одной крышей.