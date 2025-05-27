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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген заявил о концерте в США

Певец, артист, микрофон, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 04:59 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал, что даст сольный концерт в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden, сообщает Zakon.kz.

На видеокадрах, опубликованных в Telegram, Димаш сообщил эту новость перед 12-тысячной аудиторией Алматы арены. Также новость появилась на личной странице певца.

Stranger in New York – так будет называться сольный концерт Димаша Кудайбергена, который состоится этой осенью в легендарном Madison Square Garden.

На этой самой сцене когда-то выступали Майкл Джексон, Queen и Бейонсе.

Ранее мы писали о том, как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном. Она собрала тысячи сердец под одной крышей.

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Аксинья Титова
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