Увядающего от болезни Брюса Уиллиса заметили на людях впервые за долгое время

Голливудского актера Брюса Уиллиса застали за прогулкой с опекуном на пляже, сообщает Zakon.kz.

Звезду мировых фильмов, страдающего от деменции, сфотографировали 6 ноября 2025 года. Так пишет Daily Mail.

На фото Уиллис во время ходьбы держит за руку опекуна, на одном из кадров видно, как он ловит равновесие второй рукой. При этом можно отметить, что 70-летняя звезда "Крепкого орешка" наслаждался прогулкой по пляжу в Лос-Анджелесе и пребывал в хорошем расположении духа.

Фото: X/federicoyrica

Один из источников в семье Уиллиса сообщил Daily Mail, что "его дела стремительно идут под откос".

В 2023 году семья актера объявила, что у него диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД) – форма деменции, которая вызывает быстрое ухудшение работы областей мозга, связанных с личностью и языковыми способностями.

В августе 2025 года жена Брюса Эмма Хеминг Уиллис рассказала, что его переселили в отдельный одноэтажный дом, где за ним постоянно ухаживает команда помощников.