Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Марушев

Умер 58-летний российский актер Александр Марушев, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал в социальной сети "ВКонтакте" актер Владимир Сухов.

"Друзья, сегодня не стало Александра Марушева... Тяжело это осознавать... Прощание состоится 28 июля в 11:00", – написал он.

Причины смерти артиста не уточняются.

Марушев снимался в таких кинопроектах, как "Последний бой", "Мажор", "Мост", "Чужой", Сердце ангела" и многих других. Широкому зрителю он известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Всего на его счету около 90 работ.

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни скончался американский актер Боб Ньюхарт, который был известен благодаря роли в сериале "Теория большого взрыва".