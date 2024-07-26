Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Марушев
Фото: ВКонтакте/Владимир Сухов
Умер 58-летний российский актер Александр Марушев, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал в социальной сети "ВКонтакте" актер Владимир Сухов.
"Друзья, сегодня не стало Александра Марушева... Тяжело это осознавать... Прощание состоится 28 июля в 11:00", – написал он.
Причины смерти артиста не уточняются.
Марушев снимался в таких кинопроектах, как "Последний бой", "Мажор", "Мост", "Чужой", Сердце ангела" и многих других. Широкому зрителю он известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Всего на его счету около 90 работ.
Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни скончался американский актер Боб Ньюхарт, который был известен благодаря роли в сериале "Теория большого взрыва".
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