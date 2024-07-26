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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Марушев

актер, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 00:44 Фото: ВКонтакте/Владимир Сухов
Умер 58-летний российский актер Александр Марушев, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал в социальной сети "ВКонтакте" актер Владимир Сухов.

"Друзья, сегодня не стало Александра Марушева... Тяжело это осознавать... Прощание состоится 28 июля в 11:00", – написал он.

Причины смерти артиста не уточняются.

Марушев снимался в таких кинопроектах, как "Последний бой", "Мажор", "Мост", "Чужой", Сердце ангела" и многих других. Широкому зрителю он известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Всего на его счету около 90 работ.

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни скончался американский актер Боб Ньюхарт, который был известен благодаря роли в сериале "Теория большого взрыва".

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