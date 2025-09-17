Интернет от Илона Маска появится в некоторых казахстанских поездах до конца 2025 года

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика заявил о возможности внедрения интернета от компании Starlink в казахстанских поездах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за качественный интернет пассажирам придется доплачивать. "Сейчас мы уже будем дробить на интернет-пакеты, предлагать клиентам приобрести. При этом базовый пакет для WhatsApp-сообщений будет предоставляться бесплатно для всех пассажиров, но если вы хотите посмотреть более емкий контент, то вам нужно будет доплатить", – сказал Ахметжанов. Он сообщил, что сейчас тарификация отрабатывается компанией. "Это будет либо за емкость, либо по часам, либо на всю поездку. Мы в Burabay Express запустили Starlink, который хорошо себя зарекомендовал. Клиенты пользуются. Сейчас он у нас в планах испытать эту технологию на других поездах – в частности, в стандартных формированиях, наверное, в октябре уже приступим, будем подключать поезда "Актобе-Алматы" и "Кызылорда-Семей", – добавил он, отметив, что Starlink будет тестироваться на них в пилотном режиме. Ранее Ахметжанов прокомментировал возможность запуска в Казахстане высокоскоростных поездов.

