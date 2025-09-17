#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Общество

Интернет от Илона Маска появится в некоторых казахстанских поездах до конца 2025 года

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 13:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика заявил о возможности внедрения интернета от компании Starlink в казахстанских поездах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за качественный интернет пассажирам придется доплачивать.

"Сейчас мы уже будем дробить на интернет-пакеты, предлагать клиентам приобрести. При этом базовый пакет для WhatsApp-сообщений будет предоставляться бесплатно для всех пассажиров, но если вы хотите посмотреть более емкий контент, то вам нужно будет доплатить", – сказал Ахметжанов.

Он сообщил, что сейчас тарификация отрабатывается компанией.

"Это будет либо за емкость, либо по часам, либо на всю поездку. Мы в Burabay Express запустили Starlink, который хорошо себя зарекомендовал. Клиенты пользуются. Сейчас он у нас в планах испытать эту технологию на других поездах – в частности, в стандартных формированиях, наверное, в октябре уже приступим, будем подключать поезда "Актобе-Алматы" и "Кызылорда-Семей", – добавил он, отметив, что Starlink будет тестироваться на них в пилотном режиме.

Ранее Ахметжанов прокомментировал возможность запуска в Казахстане высокоскоростных поездов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Высокоскоростные поезда не появятся в Казахстане – КТЖ
13:13, Сегодня
Высокоскоростные поезда не появятся в Казахстане – КТЖ
Клевета или Эпштейн работал на Моссад: Такер Карлсон обратился к экс-премьеру Израиля
01:21, 15 июля 2025
Клевета или Эпштейн работал на Моссад: Такер Карлсон обратился к экс-премьеру Израиля
Депутат Екатерина Смолякова требует навести порядок в сфере туризма
13:19, 25 июня 2025
Депутат Екатерина Смолякова требует навести порядок в сфере туризма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: