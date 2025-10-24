Подложные госномера на машинах стали причиной задержания съемочной группы в Алматы

В Алматы съемки фильма закончились задержанием киногруппы, сообщает Zakon.kz.

Команда снимала сцену на оживленном проспекте, где ее участников остановили полицейские. По задумке режиссера, кортеж с госномерами 20-летней давности должен был проехать по пр. Аль-Фараби. Об этом передает "КТК".

Со слов создателей картины, у них было соответствующее разрешение. Но водитель киногруппы остался без работы.

"Получается, нам выписали протоколы, поставили на штрафстоянку, привезли в РУВД. Мы, получается, сутки отсидели в РУВД. И после этого у нас был суд, где постановление вышло, что нас лишают прав на год", – рассказал теперь уже бывший водитель киногруппы Шухрат Сиетов.

В полиции пояснили, об отсутствии письменной информации по использованию на съемках бутафорских номеров. Уверяют, кинокомпанию предупредили, что в случае нарушения правил дорожного движения съемочной группе грозит наказание.

"В департамент полиции города Алматы поступило два письма с киностудии о том, что они уведомляют о начале съемочного процесса в рамках подготовки фильма. При этом это письмо уведомительного характера. Ни слова о том, что используется игровой транспорт, бутафорные номера, подложные. А эту деталь нужно было обязательно прописывать, поскольку это детали съемочного процесса", – прокомментировала инцидент официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

В кинокомпании сейчас пытаются обжаловать наказание.

