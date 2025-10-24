#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.11
623.51
6.61
Общество

Подложные госномера на машинах стали причиной задержания съемочной группы в Алматы

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 05:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы съемки фильма закончились задержанием киногруппы, сообщает Zakon.kz.

Команда снимала сцену на оживленном проспекте, где ее участников остановили полицейские. По задумке режиссера, кортеж с госномерами 20-летней давности должен был проехать по пр. Аль-Фараби. Об этом передает "КТК".

Со слов создателей картины, у них было соответствующее разрешение. Но водитель киногруппы остался без работы.

"Получается, нам выписали протоколы, поставили на штрафстоянку, привезли в РУВД. Мы, получается, сутки отсидели в РУВД. И после этого у нас был суд, где постановление вышло, что нас лишают прав на год", – рассказал теперь уже бывший водитель киногруппы Шухрат Сиетов.

В полиции пояснили, об отсутствии письменной информации по использованию на съемках бутафорских номеров. Уверяют, кинокомпанию предупредили, что в случае нарушения правил дорожного движения съемочной группе грозит наказание.

"В департамент полиции города Алматы поступило два письма с киностудии о том, что они уведомляют о начале съемочного процесса в рамках подготовки фильма. При этом это письмо уведомительного характера. Ни слова о том, что используется игровой транспорт, бутафорные номера, подложные. А эту деталь нужно было обязательно прописывать, поскольку это детали съемочного процесса", – прокомментировала инцидент официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

В кинокомпании сейчас пытаются обжаловать наказание.

В канун праздника – Дня Республики Казахстан, который отмечается 25 октября, полиция Алматы переходит на усиленный вариант несения службы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Спецоперация по задержанию наркодельца прошла в Алматы
11:05, 24 октября 2023
Спецоперация по задержанию наркодельца прошла в Алматы
Группу вооруженных мужчин задержали в Алматы
10:36, 03 апреля 2025
Группу вооруженных мужчин задержали в Алматы
Появились новые подробности задержания угонщика в Алматы
20:44, 27 января 2023
Появились новые подробности задержания угонщика в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: