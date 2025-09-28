Баян Алагузова рассказала, как сделать путешествие "вечным воспоминанием"
Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала, как отдыхает с супругом Турсенгали, сообщает Zakon.kz.
Снимки она опубликовала в Instagram 28 сентября.
"Если рядом любимый человек, то каждый шаг, каждый город, каждое путешествие становится вечным воспоминанием. Разве не в этом счастье?" – подписала пост Алагузова.
Подписчики пожелали продюсеру беречь свое счастье:
– Баян счастлива в этом браке...
– Вы такая красивая! Будьте счастливы всегда!
– Баян, берегите свое счастье, свою любовь! Рядом с вами настоящий мужчина!
– Какая вы красавица! Просто восхищаюсь... Я тоже в вашем возрасте, но хочу выглядеть, как вы!
Ранее подписчицы обсуждали фигуру Баян Алагузовой в 51 год.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript