#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова рассказала, как сделать путешествие "вечным воспоминанием"

Баян Алагузова показала, как отдыхает с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 22:36 Фото: Instagram/bayanmaksatkyzy_
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала, как отдыхает с супругом Турсенгали, сообщает Zakon.kz.

Снимки она опубликовала в Instagram 28 сентября.

"Если рядом любимый человек, то каждый шаг, каждый город, каждое путешествие становится вечным воспоминанием. Разве не в этом счастье?" – подписала пост Алагузова.

Подписчики пожелали продюсеру беречь свое счастье:

– Баян счастлива в этом браке...

– Вы такая красивая! Будьте счастливы всегда!

– Баян, берегите свое счастье, свою любовь! Рядом с вами настоящий мужчина!

– Какая вы красавица! Просто восхищаюсь... Я тоже в вашем возрасте, но хочу выглядеть, как вы!


Ранее подписчицы обсуждали фигуру Баян Алагузовой в 51 год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Когда Димаш прилетит в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира
22:15, Сегодня
Когда Димаш прилетит в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира
"Жүрегім менің" на казахском и французском: мама Димаша поразила Казнет своим талантом
18:17, Сегодня
"Жүрегім менің" на казахском и французском: мама Димаша поразила Казнет своим талантом
Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера
13:16, Сегодня
Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: